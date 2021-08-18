Пожилая ростовчанка увидела работу ковидного госпиталя изнутри

Ростовчанка береглась от инфекции как могла Фото: Иван МАКЕЕВ

В редакцию «КП - Ростов-на-Дону» обратилась пожилая ростовчанка Евгения Петровна Голубева. Женщина решила поделиться своей историей болезни коронавирусом и развеять мифы о ковидных госпиталях.

ПОСЛУШАЛА ВНУЧКУ И ЗАБОЛЕЛА

Все началось со звонка. Старшая внучка Евгении Петровны работает в Германии, успела поставить себе три вакцины. Опасаясь за жизнь родителей и бабушки, она уговорила их пойти и сделать прививку.

- Я сначала не привилась, потому что уже 73 года, плюс гипертония, тахикардия. Да и ни с кем не контактирую - сын всем обеспечивает. Он тоже не привился - у него бронхиальная астма. Вот и думали, что все обошлось, - рассказывает пенсионерка. - Но раз внучка рекомендовала и настаивала, то мы и решились.

Чтобы узнать, что нужно сделать перед вакцинацией, Евгения Голубева пошла в районную поликлинику. Говорит, что отстояла огромную очередь в регистратуре, однако, выяснилось, что вакцина закончилась. Медики посоветовали пенсионерке звонить им в течение недели, так как с их слов, препарат должен был вот-вот поступить.

Вернувшись домой, Евгения Петровна в целях безопасности решила неделю ни с кем не контактировать. И вот на шестые-седьмые сутки у женщины появилась сильная слабость. Дошло до того, что она просто-напросто не могла встать с постели. А через несколько дней стала подниматься температура. Не зная, что делать, Евгения Петровна позвонила своему брату — врачу- профессору Темникову. Из его больницы пришла медсестра, сделала контрольные мазки и взяла анализ крови. На следующие сутки пришел положительный результат на коронавирус.

- Я не могла поверить, что заболела, - говорит ростовчанка. Сын хотел вызвать «скорую», чтобы меня госпитализировать, но я сопротивлялась до последнего.

Уговорить Евгению Голубеву на госпитализацию пытался и брат. Он говорил, что не сможет обеспечить ее медсестрой утром и вечером, да и препараты бы с ее пенсией она бы не потянула.

Нелегко пришлось, когда на улице жара +40, и у самой жар примерно такой же Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОПАЛА В ГОСПИТАЛЬ В АНОМАЛЬНУЮ ЖАРУ

После всех уговоров родственников лечь в больницу Евгении Петровне поздно вечером лично позвонил главный врач ковидного госпиталя на Адыгейской, Михаил Иванович Тренев. Он смог убедить женщину согласиться на госпитализацию.

И 15 июля пенсионерка поступила в госпиталь.

- Было непросто: лето, жарко, и у меня температура 40. В коридорах хоть и были кондиционеры, но в палатах все было запечатано, ведь болезнь связана с легкими. Лечили круглосуточно, - вспоминает ростовчанка. - Три дня я пролежала там, была еще легкая форма, а потом подскочила температура до 39,5. И тогда врач сказал мне, похлопывая по руке: «Не волнуйтесь, потерпите недельку, а потом будет легче».

Уже на пятый-шестой день у стала спадать температура. Одновременно ставили по семь капельниц, и так три раза в сутки, - вспоминает пациентка.

- В тот момент мне не хотелось думать о пище, но девчонки-санитарки меня уговаривали и обязательно желали приятного аппетита! - с теплотой в голосе говорит Евгения Петровна.

Евгения Петровна благодарит медицинский персонал: за здоровье боролись изо всех сил Фото: Иван МАКЕЕВ

НИ ОДНОГО ЛЕТАЛЬНОГО СЛУЧАЯ

По словам пенсионерки, за ее двухнедельное пребывание в госпитале не было ни одного летального случая. Как оказалось, при ковиде надо пить меньше воды, чтобы сушить легкие. Спать надо было только на животе, в крайнем случае на боку. А если спать на спине, то у человека в легких аккумулируется инфекция. Врачи все это объясняли больным.

Евгения Петровна вспоминает, что за время ее нахождения в больнице, постоянно было слышно звук сирен от приезжающих скорых с больными. Особенно по ночам.

- Нет таких слов благодарности, чтобы выразить те чувства, которые я испытала, находясь в госпитале на Адыгейской под руководством Михаила Ивановича Тренева. Коллектив невероятный! Доброта неимоверная при всей той нагрузке, которую они испытывают, работая круглосуточно. Каждые четыре часа менялись санитары и дежурные врачи. А главный врач Михаил Иванович вообще круглосуточно работал без выходных. Этот госпиталь произвел на меня неизгладимое впечатление, - от всего сердца благодарит врачей Евгения Петровна.

Когда придет время, Евгения Петровна обязательно пойдет на прививку от ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ХОТЬ И ПЕРЕБОЛЕЛА, НО ПРИВЬЕТСЯ

После выписки прошло около 20 дней. Но слабость у пенсионерки осталась.

- Хочется постоянно лежать. Сейчас хоть спала жара, и стало легче дышать. Днем немножко клонит в сон, - делится Евгения Петровна.

В первые дни после выписки сын сильно переживал за маму. Дело в том, что Евгения Петровна в этом году похоронила двух знакомых, которые переболели коронавирусом. Один умер прямо в больнице, а другой - через две недели после выписки.

- Сын боялся повторения той же участи и со мной. Но пока жива, - смеется женщина.

Даже переболев, Евгения Петровна не поменяла свое решение вакцинироваться. Говорит, что как только поправится, обязательно пойдет и привьется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько действует QR-код в Ростове-на-Дону?

Ростовские медики рассказали о том, когда истекает срок действия кода (подробнее)

Коронавирус спровоцировал редкое заболевание у 28-летней ростовчанки

Девушку доставили в больницу в состоянии комы и температурой за сорок (подробнее)