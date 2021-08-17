Сколько действует QR-код в Ростове-на-Дону?

Ростовские медики рассказали о сроке годности QR-кода Фото: Иван МАКЕЕВ

Большому количеству ростовчан, которые делали прививку против новой коронавирусной инфекции, скажем так, стояли у самых истоков, предстоит ревакцинация. Многие подходят к этому вопросу с прагматической точки зрения - а стоит ли?

Горожане подозревают, что у них в организме могло остаться еще какое-то количество антител. Но при нынешней системе QR-кодов у большинства местных жителей просто не остается выбора, ведь посещать кафе и рестораны иногда все-таки хочется. Медики городской больницы №7 рассказали корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону", что у кодов, как и у всего существующего есть срок годности.

- Срок действия QR-кода составляет один год с момента введения второго компонента вакцины. После этого действие кода оканчивается и получить новый можно только посредством ревакцинации, - прокомментировали в городском медицинском учреждении.

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