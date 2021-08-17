В Ростове от COVID-19 привились уже 472 тысячи человек

Увеличение количества ПЦР-тестов не отразилось на других исследованиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове от COVID-19 вакцинировались свыше 472 тысяч человек, 363 тысячи получили уже два компонента прививки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На сегодня в наличии имеется 50628 доз вакцины. Работают 55 прививочных пунктов, из них 29 - стационарные, 26 - мобильные. Увеличение количества ПЦР-тестов не отразилось на других исследованиях. Лаборатории переведены на круглосуточный режим, - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что тестирование на COVID-19 сейчас проводят во всех госпиталях. Число анализов довели с 2500 до 3600 в сутки, и эту цифру еще планируют нарастить до 4000.

- Скорая помощь отрабатывает в сутки до 1700 вызовов, выполняется порядка 200-250 госпитализаций пациентов с пневмониями и коронавирусом, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

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