Почему все-таки "Ростов-Папа"?: кто дал донской столице такое название

Почему Ростов назвали "Папой"? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие гости города интересуются, почему же Ростов именуется "Папой"? Этот вопрос интересует даже большое количество местных жителей, которые незнакомы с историей города. "КП - Ростов-на-Дону" тоже заинтересовалась этим вопросом и задала его известному городскому краеведу Леониду Санкину.

По его словам, такое звание донская столица получила из-за своей криминальной известности. На рубеже 19-20 веков два города славились по всей Российской Империи огромным количеством совершенных краж и были лакомым место для пристанища уголовников всех мастей, любивших тепло, женщин, рестораны и богатых людей. Это были Одесса и Ростов-на-Дону.

- Одесса - слово женского рода, Ростов - мужского, вот и самое разумное объяснение. Когда сотрудники милиции задерживали уголовника без паспорта и спрашивали о том, кто его родители, он отвечал: "Ростов - мой папа, Одесса - мама!", потому что это были две столицы уголовного мира, - рассказал Леонид Санкин.

Оба торговых города не могли не стать столицами уголовного мира. Одесситы прославились в первую очередь своими писателями южно-русской школы - Бабелем, Ильфом и Петровым, которые рассказали миру о бандитах и мошенниках родного города. Ростов-на-Дону - исторический криминальный авторитет среди городов. После войны город щедро принимал гостей, не обращая внимания ни на прошлое, ни на паспорт, ни даже на его отсутствие. Со всего Советского Союза в Ростов ехали «гастролеры» да так и оставались здесь.

Кроме того, Ростов прославился в 60-70-е годы прошлого веками бандами братьев Толстопятовых («фантомасов») и братьев Билык - о каждой банде были сняты художественные фильмы «Однажды в Роствое» и «Грачи».

Распад Советского Союза повлиял и на уголовный мир. Столицы уголовного мира с юга перенеслись на север и восток - туда, где формировались молодежные банды вокруг промышленных предприятий.

Поэтому Екатеринбург и Казань перехватили у нашего города и Одессы эту не самую лучшую пальму первенства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дума во дворце и Дон-батюшка: что посмотреть за день в Ростове-на-Дону.

Рассказываем, что обязательно нужно посмотреть за день в Ростове-на-Дону и каковы топ-5 достопримечательностей города.