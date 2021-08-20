«Побочный эффект – не сходящая с лица улыбка»: Многодетная ростовчанка борется с раком с помощью танцев

Татьяна, столкнувшись с болезнью, смогла в полной мере ощутить полноту жизни. Фото: из личного архива героини публикации

Еще недавно 40-летняя Татьяна Щелкунова жила полной жизнью – воспитывала троих детей, водила их в школу и на секции, создавала дома уют и радовалась жизни. А в прошлом году женщина обнаружила у себя новообразование и сразу же поехала в частную клинику. Признается, что боялась очень сильно. Но врач, посмотрев на результаты УЗИ, сделал короткое заключение: «Ничего страшного. Небольшое фиброзное уплотнение».

РОКОВАЯ ОШИБКА

Татьяна выдохнула с облегчением.

- Хорошо, не онкология, - подумала она.

И ошиблась….

Как выяснилось почти через год, заключение медика о доброкачественном новообразовании было роковой оплошностью.

- Однажды меня скрутила такая злая боль в том месте, где, якобы, было нестрашное фиброзное уплотнение, что я сразу же поехала в больницу. За два дня сдала все анализы, после которых врач произнес: «Онкология», - вспоминает ростовчанка.

После этих слов Татьяна мало что помнит. Говорит, - рыдала в кабинете, а слова медика не слышала. Приехала домой не просто раздавленная – убитая горем.

Но муж и дети – два сына и дочка - стали той опорой, ради которой Татьяна поняла, что надо жить во чтобы то ни стало. Жить и бороться.

СИЛА – В ЭМОЦИЯХ

Для нее начались изнурительные курсы химиотерапии. Женщина перенесла операцию, после которой точка в лечении еще не поставлена.

Силы на борьбу женщина черпает в семье и в ярких эмоциях, которые научилась дарить сама себе.

Болезнь не сломила Татьяну, а научила жить полной жизнью. Она, наконец, смогла позволить себе сделать то, на что не решилась бы до постановки диагноза.

Так, женщина приняла участие в конкурсе красоты, побывала в Армении и на концерте Басты. А еще научилась танцевать! Причем, не просто танцевать, а в любом месте – с душой и без стеснения.

НА ВОЛНЕ МУЗЫКИ

Татьяна стала участницей танцевального флешмоба под открытым небом.

Причем, в ростовском парке рядом с ней танцевальные па исполняли и другие женщины с таким же диагнозом.

- Этот танцевально-поющий флешмоб объединил в Ростове-на-Дону людей, которые столкнулись с онкологией. Только объединяясь, поддерживая друг друга, мы сможем больше, - рассказала Татьяна.

Для людей, столкнувшихся с онкологией, танцы - это еще и те положительные эмоции, которые помогают побороть болезнь.

По словам ростовчанки, побочный эффект - не сходящая с лица улыбка и желание жить.

- И где те мерзкие мысли, которые были в голове? Теперь я полна сил и уверенности, что справлюсь! Я - на волне музыки, - делится Татьяна.

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Несмотря на болезнь, ростовчанка находит в себе силы и на семью, и на творчество (подробнее)