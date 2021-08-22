«Попала в Берлин на Рождество и приглашает байкеров на праздники»: жительница Ростова победила онкологию и помогает другим

Быстрее выздороветь помогала мечта - поехать на рождественскую ярмарку в Берлин. Фото: из личного архива героя публикации

Онкологического диагноза боятся как огня: болезнь тяжело лечится и часто забирает жизни. Но главное - не опускать руки, - уверены те, кто страшный недуг поборол и готов сразиться с новыми нападками болезни. Ростовчанка Ирина Николаева рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» свою историю борьбы с онкологией и как болезнь изменила не только её жизнь, но и многих других девушек с таким же диагнозом.

«ПОЧЕМУ ИМЕННО СО МНОЙ?»

- Впервые мне поставили диагноз - рак молочной железы - в ноябре 2017 года. Я испытала шок, но в больнице держалась достаточно спокойно. Помню, как в тот день шла по лабиринтам коридоров больницы, и единственным, о чем я думала в тот момент, было то, что я не взяла с собой очки, еле сдерживала слёзы! Когда вышла из больницы, села в машину, проревелась как следует. После этого позвонила мужу, сестре и подруге . В каждом случае сперва услышала в ответ минутное молчание — шок был у всех.

«ЭТО ОШИБКА!»

- После слез я вернулась в больницу, забрала свои документы и убежала. Была уверена, что врач просто ошибся, и это не мой результат биопсии - все происходит не всерьёз. Я продолжила жить как прежде. Вернулась к работе и начала заниматься совсем не тем, чем надо было в моей ситуации. Я решила прибегнуть к нетрадиционной медицине. Помню, как пробовала все способы, которые только были в интернете: прикладывала капустные листы к груди, пила соду и прочее.

Конечно сейчас я категорически против всего этого - к лечению нужно приступать незамедлительно, ведь иногда пару дней могут изменить положение и дать фору в борьбе в болезнью. Мне очень повезло, потому что у меня была не агрессивная опухоль, и три месяца моего непринятия не сыграли решающей роли.

Помню даже как обратилась к целителю, который заверил, что никакой онкологии у меня нет. Он просто сказал то, что мне больше всего на тот момент хотелось услышать. Но постепенно те люди, которые знали о моей ситуации, начали говорить мне, что стоит обратиться в ещё одну больницу и провериться. И после долгих попыток они наконец меня убедили. Мы поехали в Москву.

Девушка не сразу поверила в реальность болезни и три месяца избегала консервативной медицины, но теперь уверена - лечиться надо начинать как можно раньше. Фото: из личного архива героя публикации

НЕ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬ?

- Мы специально выбрали другой город. План был в том, чтобы не говорить врачам о моем диагнозе, а сделать вид, что я обследуюсь впервые. И когда мне вновь поставили такой же диагноз, я поняла, что это все-таки не шутка и надо начинать лечение. Я вернулась в Ростов, собрала чемодан, попрощалась со всеми и вскоре снова была в Москве. Я думала, что меня ждёт два варианта: либо мне сразу делают операцию, либо сначала химиотерапия, а потом операция.

Когда я приехала к химиотерапевту, то была настроена очень серьезно. И тут врач отправляет меня домой, назначая мне лечение, которое включало в себя таблетки каждый день и уколы в живот, и так на протяжении трех месяцев. А после я должна была снова прилететь, чтобы медики могли отследить динамику. Врач сказал, если опухоль уменьшится, то мы продлеваем это все ещё на три месяца, а только потом приступаем к операции.

ОТРЕЗВИЛИ СЛОВА ВРАЧА

- Прежде я ни разу не слышала, чтобы рак лечили таблетками. Моему возмущению не было предела: я просила о химиотерапии и операции. Врачи объясняли мне, что лечение у каждого индивидуальное. Я не понимала: как так? Уже со всеми попрощалась, собрала чемоданы, а тут меня отправляют домой с онкологией таблеточки три месяца попить.

У врачей от моего психа тогда просто сдали нервы. Я помню как мне сказали: «Хочешь химиотерапию и операцию? Давай так, будь по-твоему». Сказано это было в грубой форме, и тут меня осенило, что может все-таки стоит прислушаться к врачам и довериться им - довольно этих метаний.

Я соблюдала все рекомендации врача и после шести месяцев лечения гормонотерапией мне сделали операцию, которая прошла успешно.

МЕЧТА КАК ЛЕКАРСТВО

- Когда я проходила последний этап лечения - лучевую терапию, который должна была длиться месяц, моя сестра вдруг спросила: «Ир, а какая у тебя самая большая мечта?» Мне вдруг вспомнилось, что с детства грезила попасть в Европу на новогоднюю ярмарку. Ответом она просто поразила: «Давай так: ты проходишь терапию, и мы летим в Берлин. У тебя есть шенген?».

Скажу, что мотивация эта первоклассная: хоть у меня и было много побочек, очень сильно тошнило, был невероятный упадок сил, но не воспринимала этот тяжелый период как-то негативно. Я жила одной мыслью: что мне нужно все это закончить, и я полечу в Берлин. Помню, как в последний день лечения даже забыла, что у меня есть какие-то проблемы со здоровьем: радостно бегала по больнице в Москве, собирала выписки, документы, свои вещи.

Ирина и сама примерила на себя волшебные образы, приняв участие в фотосессии, которую организовала для выздоравливающих девушек. Фото: из личного архива героя публикации

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННА

- Очень часто во время болезни приходилось слышать: «Держись, ты сможешь». Я знаю, что многих раздражает эта фраза. Лучшее, что вы можете сделать для человека в такой ситуации, - меньше говорить о диагнозе. Главное - быть рядом, и любое внимание и отвлечение будет полезно. Сходите в кино, прогуляйтесь в парке, посмотрите на цветы, да что угодно! Если вы не близкий человек для больного, то достаточно будет слов, что вы всегда рядом: очень просто, и этого вполне достаточно. Поверьте, это оценят. Ни в коем случае не отворачивайтесь от человека и не хороните его раньше времени.

Мне очень повезло в плане поддержки. Моя сестра постоянно находила самые красивые места и водила меня туда, а мой муж то пришлет букет, то купит мне билет на ледовое шоу и все в таком роде. Я не закрывалась в себе, а жила. Близкие наполняли мою жизнь интересными событиями, и в те моменты я забывала о болезни.

ОНКОЛОГИЯ - ЭТО НЕ СМЕРТЬ

- У нас в мире сложился стереотип, что онкология - это и есть смерть. Мне бы очень хотелось, чтобы эти стереотипы начали меняться. Да, это не 100% излечение во всех случаях, но медицина шагает вперёд, и мы можем видеть множество успешных примеров восстановления. Есть люди, которым на четвёртой стадии говорили готовить себе место на кладбище, потому что им остался при хорошем раскладе месяц, а они живут по пять или шесть лет. Да, нужно постоянно лечиться. Это представляет собой некий круг, состоящий из ремиссий и вспышек болезни. Но жизнь того стоит.

Сейчас я прохожу гормонотерапию. У тех, кто столкнулся именно с раком груди, есть такая проблема как лимфостаз, когда лимфатическая система плохо работает и рука отекает . Вы можете увидеть даже сейчас: одна моя рука на семь сантиметров больше в диаметре другой. Нужно постоянно обследоваться и проверяться. Но все это не так страшно: я жива, могу сейчас общаться с вами и это - самое главное.

НУЖНО ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

- Уверена, что и негативные, и позитивные мысли влияют на ход лечения. Наблюдаю ситуации девушек, которые проходят через это сейчас и воспринимают все, что с ними происходит, как временные трудности. Именно у них восстановление проходит быстрее и более успешно.

Когда я лечилась в Москве, доктор сказал фразу, которую запомню на всю жизнь: «Врачи бессильны, если вы сами не хотите вылечиться и не настроены на победу. Мы можем использовать для вашего лечения самые дорогие препараты, но если вы в это не верите, то ваши шансы невелики». Поэтому составляющие успешного лечения — это на 70% - доверие врачам, а на 30% - наполнение своей жизни положительными эмоциями и красивыми событиями. Такова моя формула лечения.

БЛОГ ПОМОГ ПРИНЯТЬ СИТУАЦИЮ

- Я не захотела уходить из этого онкомира. Мне хотелось делиться позитивным опытом и объединять тех, кто с этим столкнулся. После пережитого понимаешь людей, которые также как и ты перестроились и пересмотрели свою жизнь. Я на своём опыте осознала, что нужно жить здесь и сейчас, и мне хотелось создать такое общество, где можно будет вместе наслаждаться жизнью и радоваться. Я всегда хотела делиться этим.

Когда я только начала лечение, то создала страничку в «Инстаграме» и назвала её «Ракпобедим». Там я просто прописывала то, что со мной происходит, как я лечусь, что я чувствую. И в моменты написания постов со мной происходило что-то невообразимое. Для меня ведение блога стало путем принятия моего диагноза. Сначала я брала картинки из интернета и просто писала свою историю как бы анонимно. Но можно уверено сказать, что стопроцентное принятие произошло в тот момент, когда я сняла маски, выложила свою фотографию и начала вести профиль от своего имени.

Фотопроект с девушками, которые борются с болезнью, ростовчане увидели в одном из торговых центров. Фото: из личного архива героя публикации

#ЛОВЛЮЭМОЦИИ

Постепенно блог привел к созданию сообщества. В «Инстаграме» делилась всем, что делаю: поход в кино, новая стрижка, какая-то покупка, красивый закат, да все что угодно и ставила хештег #ловлюэмоции. Я действительно ловила эмоции от каждого мгновения и события в своей жизни. В «Инстаграме» мне начали писать девушки, которые видели, что у меня есть группа в двух мессенджерах «Ловлюэмоции».

Все началось с чатов: в них мы не говорили об онкологии и лечении, а приходили туда отвлекаться, делиться друг с другом позитивом. Через какое-то время мне начали писать девушки из других городов с просьбой добавить их в наш чат и сделать членами нашего сообщества. Сначала я не понимала, почему они не могут присоединиться к таким сообществам у себя в городе, но потом до меня дошло, что у нас есть своя изюминка.

Начало движению «Лювлюэмоции» было положено, когда я вернулась в Ростов после рождественской ярмарки в Берлине и впервые решила провести фотосессию для девушек с онкологией. В январе 2019 года мы это сделали. В съемках участвовали десять девочек, и все прошло очень красиво, уютно, атмосферно. Оказалось, что некоторые девчонки даже не имели такого опыта — профессиональных фотосессий в красивой студии и работы со стилистами. Когда каждая участница подошла ко мне со слезами на глазах и благодарностью, я поняла, что это надо продолжать по мере своих сил и возможностей.

Позже мы сделали фотовыставку с этими работами в «Горизонте», и там ко мне подошла одна из участниц фотосессии Лариса. Она сказала, что всегда мечтала о таком сообществе и предложила мне свою помощь и поддержку. До сих пор все эти три года мы идём вместе: я отвечаю за организацию, а она за творческие моменты.

ВДОХНОВЛЯЮТ НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

- Запомнился проект «Ты особенная», где с нами работал стилист Петр Левенполь. Фишка этого проекта была в том, что девушки не знали своих образов, а он перевоплощал их в известных личностей, политиков, сказочных героев в зависимости от внешности и истории каждой девушки. Это все происходило дистанционно, а после он приехал в Ростов, и мы устроили полноценную фотосессию в этих образах. Все были в восторге!

Еще есть проект «Ловлю эмоции в стихах» с участием Владимира Глазунова: мы проводим поэтические вечера, где девочки слушают стихи, проникаются ими и тоже могут прочитать их на сцене. Танцевальный проект с Иваном Мискевичем, который приезжал к нам несколько раз и даже предоставляет нашим девочкам бесплатные онлайн-курсы по танцам. Также мы проводим байк-пати: к нам приезжают байкеры из разных мотоклубов и могут прокатить девчонок с ветерком.

Сейчас наш клуб объединяет уже около 500 человек из Ростова, Таганрога, Краснодара, Новороссийска, Оренбуржья. Теперь я думаю, что в жизни все происходит не просто так. Наверное, мне все-таки это дано - большая семья. Поскольку сама я приехала в Ростов из другого города, и почти все мои родные остались там, для меня обрести семью тут - истинное счастье.

Мы стараемся транслировать всем, кто столкнулся с этим недугом, что важно не замыкаться в себе, а общаться, наполнять свою жизнь позитивом, наслаждаться жизнью и радоваться тому, что есть.

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