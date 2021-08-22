Музеи Юга России получат 15 знамен времен Войны

В государственный праздник музеи Юга России получили 12 знамен времен Великой Отечественной войны. Фото: Минобороны РФ

Сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации, на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи исторических боевых знамен воинских частей, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Знамена прославленных полков и дивизий передал военнослужащим Южного военного округа почетный караул Московского гарнизона. Знамена разместят в государственных и муниципальных музеях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

- Решение Министра обороны Российской Федерации вернуть исторические боевые знамена из запасников Центрального музея Вооруженных Сил в музеи боевой славы городов Юга России позволит сотням, тысячам людей ежедневно видеть эти реликвии вживую, а самое главное - эти знамена станут доступны нашей молодежи, -, отметил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков.

В церемонии передачи знамен участвовали ростовские ветераны. Фото: Минобороны РФ

Он назвал священным долгом задачу бережно хранить и приумножать память о подвигах солдат и матросов, офицеров, генералов и адмиралов, внесших огромный вклад в нашу Победу над фашизмом. Замминистра добавил, что такая работа будет продолжена в трех военных округах и на Северном флоте.

После доставки в Ростов-на-Дону знамена будут выставлены в военно-историческом музейном комплексе на площадке проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Ранее в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа, при посещении музейного комплекса «Самбекские высоты», Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей Красной Армии, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами.

Посещая "Самбекские высоты" в начале июля, Сергей Шойгу заметил, что копии знамен частей Красной Армии, которые освобождали Ростовскую область от фашистов "надо заменить на оригиналы". Фото: Минобороны РФ

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