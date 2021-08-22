«Леди-пристав - 2021»: кто победил в конкурсе «Комсомольской Правды»

Победительница с внушительным отрывом набрала максимальное количество голосов

Стало известно имя победительницы конкурса «Леди-пристав - 2021». Три недели наши читатели голосовали за самую очаровательную сотрудницу Управления Федеральной службы судебных приставов Ростовской области. В последние дни голосования сложно было определить, кто завоюет почетный титул - результаты были непредсказуемы. В последний день мы узнали, кто же победил - это Ольга Белоусова.

ВЫБРАТЬ - СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА

Голосование за самую очаровательную сотрудницу областного Управления Федеральной службы судебных приставов шло на нашем сайте «КП - Ростов-на-Дону» шло целый месяц. В состязании соревновались не просто высококлассные профессионалы на службе, но и милые, женственные, добрые красавицы.

Задачу перед нашими читателями мы поставили крайне сложную — выбрать самую-самую. Десятки тысяч дончан каждый день в течение месяца отдавали свои голоса за участниц в погонах. В редакции «Комсомольской правды» уверены - каждая была достойна победы!

Но конкурс есть конкурс, и нужно выбирать. В последний день голосования голоса распределились следующим образом. По итогам конкурса наибольшее количество голосов - 16384 - набрала дознаватель отдела организации дознания Управления ФССП по Ростовской области Ольга Белоусова.

Второе место заняла начальник отделения – старший судебный пристав Батайского городского отделения судебных приставов Управления ФССП по Ростовской области Екатерина Найденова, у нее - 11143 голосов. На третьем месте оказалась судебный пристав-исполнитель Мясниковского районного отделения судебных приставов Кристина Ростова.

НЕ ВАЖНО, КАКУЮ ФОРМУ НОСИТЬ

А теперь - подробнее о победительнице Ольге Белоусовой. В ведомстве девушка работает уже семь лет и признается, что работать в правоохранительных органах было мечтой детства, потому что папа и дедушка работали в милиции - чувство ответственности и справедливости у Ольги в крови.

Дознавателю Белоусовой нравится проверять уголовные дела, последнее время Ольга начала обращать внимание, что после привлечения должников-алиментщиков к уголовной ответственности они ищут работу и не только погашают задолженность по алиментам, но и продолжают исправно платить.

- Когда я узнала, что Федеральная служба судебных приставов России будет отнесена к правоохранительным органам и станет полноценной силовой структурой, то с нетерпением ждала этого момента, ведь моя мечта исполнилась – работать в органах, - рассказывает Ольга. - И со временем я поняла, что не важно, какую мы носим форму – главное, что мы служим России.

Победительницу ждут в редакции ростовской «Комсомолки» для торжественного награждения и интервью для радио «КП», которое можно будет услышать на волне 89,9 FM.

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