Единственный из дореволюционных пережил Великую Отечественную: Какой памятник - самый старый в Ростове

Александровская колонна - самый старый памятник Ростова-на-Дону Фото: c cайта 2ГИС

В преддверии 272-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону «КП - Ростов-на-Дону» вместе с историками вспоминает о знаковых местах города. Сегодня руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин рассказал о самом старом памятнике донской столицы.

ГДЕ В РОСТОВЕ БЫЛ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК?

Этим памятником историк назвал 127-летнюю Александровскую колонну, установленную в парке Вити Черевичкина. Этот монумент был открыт 18 сентября 1894 года в городе Нахичевани-на-Дону. Стоит отметить, что монумент 19 века был единственным дореволюционным памятником, которому удалось уцелеть в годы Великой Отечественной войны. Эта колонна имеет статус объекта культурного наследия.

- Александровская колонна была посвящена 25-й годовщине с начала царствования императора Александра II. После установки этого памятника парк получил одноименное название - Александровский, - рассказал Александр Кожин.

МОНУМЕНТ ОБЕЗЛИЧИЛИ ДО 1994 ГОДА

Памятник представляет собой 11-метровую колонну, сделанную из гранита, а венчает ее герб России в виде двуглавого орла. Проект колонны был создан архитектором из Нахичевани Николаем Дурбахом. На момент установки памятнику было присвоено название «Александру II от нахичеванских армян».

Когда к власти пришли Советы, то с монумента были сняты памятные таблички и двуглавый орел. Но при реконструкции, прошедшей в 1994 году, орла и мемориальные доски вернули на законное место.

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