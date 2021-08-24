188 лет на всех: основателями династии медиков в трех поколениях стали супруги из Ростовской области

Династия Сандулянов - врачи в трех поколениях. Фото: из архива семьи

188 лет – ровно столько члены династии Сандулянов посвятили врачеванию. Их семья – медики в трех поколениях. А еще – пример того, как через десятилетия супружеской жизни сохранить любовь и верность.

84-летнего Андрея Григорьевича Сандуляна в Тацинском районе знают все. Туда молодой человек приехал после мединститута по распределению и сразу стал главным врачом участковой сельской больницы.

СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ

Андрей Сандулян родился в довоенном 37-м году в Мясниковском районе в семье парикмахера и работницы колхоза. Отец умер в 41-м, а через пять лет маленький Андрюша вместе с мамой переехал в Ростов.

- В школу пошел уже в донской столице, причем по-русски вообще не говорил, только на армянском. Но окончил ее с отличием. Язык к 10-му классу уже знал идеально. Мечтал поступить в медицинский, - говорит Андрей Григорьевич.

С первого раза экзамены в вуз сдал на четверки-пятерки, но не поступил: слишком большой был конкурс – восемь человек на место. На следующий год – то же самое. Но Андрей не сдавался. Он шел за мечтой. Работал и готовился к вступительным экзаменам.

- С третьей попытки поступил в мед, окончил на пятерки и поехал работать в Тацинский район, - улыбается он.

Молодой хирург и главврач одновременно с головой окунулся в работу.

- А еще я хотел семью. Мечтал о такой жене, чтобы на всю жизнь, без разводов. Познакомился с Женей. Она как раз поступила на первый курс мединститута. На втором курсе мы поженились, - вспоминает мужчина.

Будучи студенткой, Евгения стала мамой сыночка и дочки. Несмотря на роды, учиться не прекращала. Благо, нянчиться с детьми помогали бабушки. Ну а после вуза молодая мать устроилась на работу акушером-гинекологом в ту же больницу, в которой работал ее супруг.

Большая семья Сандулянов часто собирается вместе. Фото: из архива героя публикации

ТЯЖЕЛОЕ, НО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ

К тому моменту под руководством молодого главврача больница расширилась. Построили новый корпус. Появились хирургические, гинекологические койки. Работы было хоть отбавляй!

- Это было тяжелое, но счастливое время. На нашем участке проживали 10 тысяч человек. «Скорой» не было. Если что-то срочное, звонили напрямую нам с женой домой. Оперировали, принимали роды даже ночью, - рассказывает дончанин.

Чего только ни повидал за свою почти пятидесятилетнюю работу хирург широкого профиля.

- Так, у директора спиртзавода на фоне сахарного диабета началась гангрена - рассказал Андрей Григорьевич «КП – Ростов-на-Дону». - Я ему предлагал в Ростове оперироваться, но он был против, настаивал, чтобы именно я ногу ампутировал. Помню случай, когда десятиклассница проглотила иголку. Мы готовились к операции, а игла через три дня сама вышла из организма естественным путем. А однажды местному жителю грузовик переехал ногу! Так конечность даже не поломалась. Каких чудес только не бывает!

По словам мужчины, на двоих с женой их стаж работы в медицине – 90 лет. А семейной жизни – 55!

- В сентябре отметили с моей Женей 55 лет, а в декабре ее не стало, - с дрожью в голосе говорит Андрей Григорьевич. - Но зато какой след она оставила после себя!

Возможно, правнук Андрея Григорьевича тоже станет врачом. Фото: из архива героя публикации

Речь, конечно же, о детях и внуках.

- Сын окончил школу с золотой медалью и без всяких усилий поступил в мед. Стал акушером-гинекологом. Дочь – с серебряной и также училась в мединституте. И замуж вышла за врача. Сейчас мой зять – заведующий одним из отделений в ЦГБ Батайска, а дочка – терапевт. Их сын, мой внук, тоже врач. Работает в перинатальном центре, - рассказывает Андрей Григорьевич. - Другой внук – эпидемиолог в Белой Калитве, внучка - студентка фармацевтического вуза в Санкт-Петербурге.

Всего у Андрея Григорьевича и его Женечки – пять внуков и правнук.

- Жена ушла, и я живу один. Но с детьми и внуками на связи каждый день. Они меня навещают часто, у нас очень дружная семья, так что жизнь прожита не зря, - заключил донской врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Живут вместе уже семь лет: Старушка из Ростовской области нашла дочь в лице соцработницы

Судьба удивительным образом свела женщин, чужих по крови, под одну крышу (подробнее)