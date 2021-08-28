В кризисном центре под Ростовом пытаются помочь маме с трехмесячным ребенком

Сама женщина усиленно осваивает бытовые навыки, чтобы быть заботливой матерью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под Ростовом есть с виду небольшой аккуратный домик. Внутри него уютно, тепло и светло. Много мебели: кровати, пеленальные столики и игрушки. Живущие в нем девушки выглядят диковатыми: молча, но деловито выполняют свои дела по дому, не слишком охотно идут на контакт с незнакомыми – боятся. Зато с готовностью помогают во всем друг другу.

Здесь то и дело слышатся детские крики, а иной раз и капризный плач. По голосам мамочки пытаются угадать: чей ребенок требует внимания, перебрасываются шутками о том, кому из них нужно бросать все дела и спешить в детскую.

Сразу понятно: эти мамы своих детей в беде не оставят и на произвол не бросят. Да, сейчас они живут в кризисном центре. И многие из них пережили в своей жизни немало боли, но каждая верит – все еще наладится, главное – не опускать руки.

ИСТОРИЯ СОВСЕМ НЕ ДЕТСКАЯ

Одна из молодых мам, по словам куратора центра Галины Ивановны, отличается, пожалуй, самым ответственным отношением к своему малышу. Это Оля, ей недавно исполнилось 28 лет. А ее единственному малышу - три месяца, которые они провели в приюте. Оля — инвалид, разговаривает с трудом: говорит торопливо, проглатывая слоги и буквы.

С виду Оля и сама совсем как ребенок: невысокого роста, голубоглазая, с кудрявыми русыми волосами, узкими плечами и удивительно открытой, как у младенца, улыбкой. Но вот история жизни у Оли совсем не детская.

Девушка жила с матерью в Таганроге. Там семья владела угловой комнатой в доме бывшего общежития, перекроенном под коммунальную квартиру.

- Всего - девятнадцать комнат. Дом почти развалился, потому в половине комнат нет жильцов, - уточнила Оля.

Последние два года жизни вместе с матерью девушке приходилось несладко. Еще в 2019 году мама неудачно упала и сломала шейку бедра. После перелома пожилая женщина больше не смогла встать на ноги.

Вместе с Олей они вдвоем жили на мамину пенсию, так что денег на оплату счетов – свет, газ и воду - у небогатой семьи не оставалось. Копились долги по коммунальным платежам услугам. Уход за лежачей больной занимал у Оли все силы. Ото всех тягот жизни девушке хотелось простого человеческого тепла. Так в жизни появился отец ее будущего ребенка. Оля узнала, что скоро сама станет мамой...

«ПЫТАЛАСЬ КОМАНДОВАТЬ И СЫНОМ, И МНОЙ»

Узнав об Олиной беременности, любимый отказался и от нее, и от еще нерожденного ребенка. Даже пригрозил: если хоть раз явится с отпрыском, вызовет органы опеки, чтобы те отобрали малыша.

- Его мама была тоже против ребенка, - делится воспоминаниями Оля. - Самое главное было то, что она скажет. Она пыталась командовать и своим сыном, и мной. Он ее слушался, и мы из-за этого ссорились.

И вот незваными гостями в скромной комнатке беременной Оли и ее больной мамы стали органы опеки. По ее словам, они убеждали будущую мать в том, что ребенку нужны другие условия для проживания. Ближе к родам Ольге предложили лечь в роддом, маму же в это время увезли на операцию. Пока Ольга находилась на сохранении, ее мать скончалась в больнице.

- 24 апреля ее не стало, а 12 мая родился мой сын, - рассказала Оля.

Вот только вернуться домой после родов Оля не смогла: комната в бывшем общежитии, где они жили с матерью, находилась в плачевном состоянии и практически не подлежит ремонту. Но поскольку сам дом не был признан аварийным, то его жильцы не могли претендовать на расселение за счет государства. Но Оле повезло: с координатором кризисного центра Галиной Ивановной она познакомилась еще до родов.

- Последние полтора месяца перед родами Оля лежала на сохранении в больнице. Мы ее курировали пока она была там, а потом забрали, - делится Галина.

«ЕЙ МНОГОЕ ДАЕТСЯ С ТРУДОМ»

Сейчас работники кризисного центра оформляют для Оли инвалидность, чтобы она смогла получать пенсию. Девушка и правда больна: ей очень многое дается с трудом, даже говорить. Так что это не просто справка ради регулярных денег. Рассчитывать на трудовые заработки молодой маме, увы, не приходится: в связи с декретным отпуском и состоянием своего здоровья подрабатывать Оля не может, поэтому и живет на детское пособие.

С его оформлением тоже не обошлось без трудностей.

- Когда мы начали ей его оформлять, то выяснилось, что у Ольги испорчен паспорт: из него были вырваны две странички, никто не знал, и мы тоже не сразу обратили внимание, - вспоминает Галина. – Ждем уже больше месяца, чтобы Оле выдали новый паспорт взамен старого.

Пока что этот важный государственный документ на переоформлении. Как говорит Галина, как только пройдут несколько дней после получения нового паспорта – у Оли на руках будут все ее законные выплаты.

А еще Оле с малышом нужна своя квартира. Есть надежда, что молодая мамочка сможет вступить в наследство и получить в свое распоряжение комнату, ранее принадлежавшую маме. И даже если эта комната находится в нежилом состоянии, ее можно будет продать, хотя бы задешево и добавить эти деньги на новое жилье.

В кризисном центре уверены: сложив эти деньги с материнским капиталом, который с 1 января 2020 года полагается за первого ребенка, а также детским пособием и пенсией по инвалидности, Оля сможет осилить приобретение пусть даже самого скромного угла - может, где-нибудь в селе.

САМАЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННАЯ МАМА

А пока Оля старается как можно больше делать сама. Изучает и запоминает, как правильно ухаживать за малышом. Жизнью в приюте вполне довольна.

- Хорошо живется мне здесь! Готовить только помогаю – пока учусь, – поделилась она. - За сыном ухаживаю. Полы мою, стирать тоже учусь. Машинку стиральную вот только недавно научилась включать.

Как оказалось, в 28 лет у Оли не оказалось даже таких элементарных навыков.

- Зато Оля очень хорошая мамочка. Она делает все, как нужно, - хвалит подопечную Галина. – Она правильно кормит ребеночка, научилась, как надо купать и переодевать. Все записывает: сколько съел, и в какое время. Я ее об этом попросила, и Оля очень внимательно отнеслась к моей просьбе. Для нее это важно.

А еще Оля ходит со своим ребенком в больницу, часто посещает врача-педиатра, где ее мальчика взвешивают, контролируют рост и состояние его здоровья. Оля понимает всю лежащую на ней меру ответственности за ребенка, и поэтому строго выполняет все рекомендации и советы докторов.

Главная задача на сегодняшний день, по словам Галины, чтобы Оля полностью выполняла роль мамы. Чтобы ни у кого к ней не было вопросов. Кроме того, Галина заметила: ребенка своего она очень сильно любит.

- Никому не отдам, - подтверждает Оля.

- А все остальное – мелочи жизни: это приложится и это будет, - соглашается координатор кризисного центра. Главное, что несмотря на то, что пока Оле с ее малышом негде жить, она не теряет умения радоваться жизни. И верит – впереди их ждут лучшие времена.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь Кризисному центру «Милосердие» одеждой, игрушками, деньгами, или если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию и вам необходима помощь, единый телефон «Милосердия» для связи: 8-928-108-74-78 Галина Ивановна.

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