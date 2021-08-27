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Общество27 августа 2021 15:50

«Купила прописку и выселила в несуществующий дом»: Молодая мать не отказалась от ребенка, оставшись без жилья и денег

Как предают самые близкие, 21-летняя Любовь из Ростовской области знает не понаслышке
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Родная мать говорила делать аборт или отказаться от малютки

Родная мать говорила делать аборт или отказаться от малютки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любе 21 год. Но выглядит она словно девочка-подросток: невысокая, щуплая, немного сутулая. Ее ребенку на днях исполнилось всего семь месяцев. Вместе они оказались в кризисном центре для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сложно поверить, но без крыши над головой и средств к существованию их лишила собственная родня. Об этом молодая мать рассказала журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМЫ

Историю жизни Любы нельзя назвать сказочной, но вот запутанной и небанальной – это уж точно. Родная мама героини выпивала. А когда Любочке исполнилось три годика, сдала дочку в детский дом. Там же по состоянию здоровья девочку признали инвалидом детства, поэтому после детдома, в котором она прожила до семи лет, малышку отправили в школу-интернат. Как ребенку оставшемуся без попечения родителей Любе назначили пенсию по инвалидности и денежное пособие от государства.

Узнав об этом, в жизнь девочки неожиданно вернулась мать. Казалось бы, вот он - счастливый билет. Но чуда не произошло.

- Я училась в шестом классе, когда мама восстановилась в родительских правах и получила право опекунства, - говорит Люба. - Она поняла, что деньги у меня всегда будут, вот из-за них и взяла обратно.

Люба уверяет: пока она жила без мамы, ей начисляли государственное пособие. По подсчетам девушки, если бы деньги долежали до ее совершеннолетия, суммы с процентами могло бы хватить и на квартиру.

- Вот только все деньги с моей банковской карточки мама пустила на ветер, - разводит Любовь руками. - Я их так ни разу и не увидела. Даже не знаю точно, сколько их было. Знаете, если бы мама не восстановилась в родительских правах, то никаких этих неприятностей не было. А у меня бы сейчас была собственная квартира.

К слову, пенсию по инвалидности Люба тоже в руках не держала.

- Мать тратила деньги на гаджеты, косметику и одежду, - вспоминает она. – Но даже оставшихся крох от государства хватило на гостинку в общежитии. Правда, ее мама оформила на себя.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК

Окончив школу-интернат Люба уехала жить к родной бабушке. Но и этот период жизни не принес девушке счастья: бабушка, как оказалось, тоже прикладывалась к рюмке.

- Когда я у нее жила, бабушка просто бухала и не обращала на меня внимания, – вспоминает Люба.

Потом в жизни девушки появился молодой человек – ее будущий гражданский муж Дима.

Узнав об этом, мать предложила дочери жить в той самой гостинке. Но Люба от такого щедрого предложения отказалась.

- Там нельзя было жить, - рассказывает она. - Комнатка маленькая – не повернешься: дверь, окно, диван, стол, холодильник и все. С Димой и то тесно было жить в этой комнатке, а если бы ребенок появился – то вообще невозможно. Там ведь даже кроватку негде было бы поставить.

По ее словам, мать, узнав, что дочери не нравится такое жилье, снова взяла управление имуществом на себя и продала комнатку. На деньги от продажи купила дочке право на владение 1/64 долей имущества в доме одного из ростовских поселков.

– Говорят, что в нем даже халупы той нет, где она меня прописала, - вздыхает Люба. - Не знаю, так ли это на самом деле. Я туда даже не ездила. А смысл? Жить там все равно негде: слишком маленькая доля. Так и осталась без дома. Мы с Димкой сначала квартиру снимали, потом в центре для верующих жили … Жизнь нас, в общем, хорошо помотала.

«ДЕЛАЙ АБОРТ ИЛИ СДАВАЙ В ДЕТСКИЙ ДОМ»

И тут Люба узнала, что беременна.

- Дима поначалу был рад, - говорит Люба. - Потом уехал в Москву на заработки, а я в центре осталась.

Будущий отец поначалу переводил деньги, звонил, обещал вот-вот вернуться из столицы.

- Вот только месяц назад он исчез, - рассказывает молодая мама. - Сейчас у него телефон выключен. Загулял короче.

Оставшись без помощи со стороны любимого Люба обратилась к маме. На тот момент женщина даже бросила пить. Но не захотела приютить беременную дочь.

- Знаете, что она мне сказала? Делай аборт или сдавай в детский дом. Кто тебе с ним поможет? - вспоминает Любовь. - Я ответила, что не буду поступать так же как она.

В центре для верующих, где в это время жила Люба, к ее новому положению тоже отнеслись категорично. Узнав о беременности, Любу намеревались выселить. Как оказалось, правилами запрещено проживать с маленькими детьми.

ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ

- И тогда их волонтер нашла номер Галины Ивановны – руководителя кризисного центра «Милосердие». Позвонила, и меня взяли, – продолжает Люба.

Так кризисный центр стал для Любы новой семьей. Ребенок родился на восьмом месяце беременности. Работники центра помогали молодой мамочке забрать его из роддома. Ведь даже с этим возникли сложности.

- Ребенка чуть не отдали в детский дом, потому что у меня не было жилищных условий, - жалуется Люба. - Чтобы прописать новорожденного, пришлось постараться. Мама не давала в руки никаких документов. Но в конце концов переслала все необходимые для прописки младенца бумаги почтой.

Малыша прописали в том же доме, где прописана Люба. Сейчас молодая мать не работает: живет на государственное пособие по инвалидности, которое снова получает сама. А еще посвящает все свое время ребенку и продолжает осваивать элементарные бытовые навыки. К слову, в кризисном центре, ставшем для Любым родным домом, с воспитанницами пекут пироги и лепят вареники. И для молодых мам, зачастую, это первый опыт в кулинарии.

- Я все еще почему-то боюсь готовить, - признается Люба. - Мне все время кажется, что мало посолила или плохо прожарила… Но когда вижу результат, уже думаю: ага, получается!

Планы на свою дальнейшую жизнь у Любы не наполеоновские.

- Когда ребенку будет годик, надеюсь, работники центра помогут мне купить дом на материнский капитал, и мы переедем туда, - рассказывает молодая мамочка о своих планах на будущее. – Точно знаю одно: в любом случае его не брошу. Урок от своей матери я выучила навсегда. Думаю, не зря мне досталось такое имя: чтобы помнить - любовь это и есть самое главное в жизни. И если я не получила ее от родных людей, то она у моего ребенка будет всегда.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите помочь Кризисному центру «Милосердие» одеждой, игрушками, деньгами, или если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию, единый телефон «Милосердия» для связи: 8-928-108-74-78 Галина Ивановна.

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