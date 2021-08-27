«Сокращаем цикл расселения, чтобы обеспечить людям безопасность»: Как проходит расселение жильцов из аварийных домов, узнали у специалиста

Вопросы по расселению аварийного жилья и реализации нацпроектов обсудили на радио «КП» (89,9 FM) с заместителем министра строительства Сергеем Вифлянцевым Фото: Ольга ГОПАЛО

Президент России объявил, что нужно не только поддерживать те субъекты России, которые активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров.

В программе «Гость в студии» на радио «КП» (89,9 FM) мы обсудили проблемы расселения из аварийного жилья, а также работу национальных проектов с заместителем министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергеем Вифлянцевым.

АВАРИЙНЫЕ ДОМА - НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ

- Сергей Алексеевич, как обстоят дела с переселением в Ростовской области?

- Президент озвучил это поручение в качестве первоочередного шага. На эти цели планируется выделить 45 миллиардов рублей. Но, если говорить о текущей реализации программы, то тот объем аварийного фонда, который был признан таковым с 2012 по 2017 годы, составляет 152 тысячи квадратных метров. Это дома, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Расселение их ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На сегодня расселено 73 тысячи квадратных метров, где жили около четырех тысяч человек. Всего фонд располагается в 20 муниципальных образованиях Ростовской области. Объем финансирования на реализацию большой - в целом 6,5 миллиардов рублей. Из них 2,5 миллиарда направлены на расселение аварийных домов, которое уже выполнено. А 1,5 миллиарда из общей суммы - поддержка фонда ЖКХ. Мы планируем, что мероприятия по расселению этого фонда будут завершены досрочно, до конца 2023 года.

- 8,5 тысяч человек живут в аварийном фонде. Это много?

- Проживание в аварийном доме хотя бы одного человека - уже проблема. Самая главная задача - обеспечить людям безопасные условия проживания. Все на это и работают. И сокращение цикла расселения - это очень значимый момент. Ведь со временем аварийными признают и другие дома. Это непрерывный цикл: у всего есть завершающая стадия, и каждый дом рано или поздно приходит к этой черте. В год, по нашему анализу, признается аварийным где-то 30-35 тысяч квадратных метров. Основная задача - расселять быстрее, чем фонд признается аварийным.

Сергей Вифлянцев: «В домах, подлежащих расселению, проживают 8,5 тысячи человек» Фото: Ольга ГОПАЛО

«ДОМА СНОСИТЬ, А ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВОВЛЕКАТЬ В ОБОРОТ»

- После того как расселили людей, что будет с домами? Они сносятся?

- Конечно. Только здесь нет поддержки за счет фонда ЖКХ - это обязанность муниципалитета. Когда дом признается аварийным, то земля под ним изымается в муниципальную собственность. Не всегда муниципальные бюджеты тянут это: кто-то привлекает внебюджетные источники, кто-то справляется своими ресурсами. Хочу сказать, что и губернатор оказывает существенную поддержку: ежегодно на эти цели выделяются средства из резервного фонда и областного бюджета.

В этом году будет снесен 61 аварийный дом в четырех муниципальных образованиях. На это выделено 95,5 миллиона рублей. Эти дома небезопасны: там и детвора может бегать, и какие-нибудь нарушения происходить. Поэтому их надо сносить, а земельные участки вовлекать в оборот.

- А что за программа - ГУРШ?

- Это программа по переселению граждан, которые проживают в угледобывающих субъектах. У нас за пять предыдущих лет была расселена почти тысяча человек по этой программе. В этом году запланировано расселение 295 семей на шести шахтерских территориях - это Шахты, Новошахтинск, Донецк, Гуково, Тацинский и Белокалитвинский районы. Из федерального бюджета на эти цели выделено 800 миллионов рублей.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ

- А всегда ли идет гладко процесс расселения?

- Проблемы есть в любом вопросе. Мы работаем в рамках законодательства. Есть жилищные кодекс, который четко определяет, как граждане могут реализовывать свои права. Гражданин, у которого есть в собственности помещение, имеет право получить выкупную стоимость за него. Когда проводится оценка изымаемого помещения, то человек может быть не согласен. Такие ситуации тоже есть.

Большая часть людей получает выкупную стоимость за свое жилье. Те же, кто проживает в муниципальном жилом фонде, получают новое жилье, которое приобретает муниципалитет.

- Сергей Алексеевич, накануне на заседании регионального правительства были подведены итоги социально-экономического развития области за полгода. Какими темпами реализуется национальный проект «Жилье и городская среда»?

- Мы сохраняем плановые темпы строительства, реализация нацпроекта продолжается. Основными задачами здесь являются наращивание объемов жилищного строительства, вовлечение в оборот новых площадок. Перед нами стоят достаточно серьезные цели.

Строители ни в прошлый пандемийный год, ни в этот темпы не сбавили. Они работают очень продуктивно: за семь месяцев этого года введено уже 1 270 000 квадратных метров жилья - это на 9,5% больше, чем в прошлом году. Мы традиционно входим в десятку лидеров России по объемам ввода жилья. Планируем сохранять показатели и только их наращивать.

ЛЮДИ ХОТЯТ ПРИОБРЕТАТЬ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

- Строительство такого объема жилья требует обеспечения необходимой инфраструктуры. Даже губернатор не так давно высказался об этом. Как в Ростовской области реализуется механизм комплексного развития территорий?

- Само понятие механизма комплексного развития было закреплено законодательно в конце прошлого года. Это один из механизмов новой градостроительной политики. На сегодня мы уже разработали и приняли ряд законопроектов, которые регламентируют процедуру по комплексному развитию территорий. Сейчас в разработке подзаконные нормативно-правовые акты, которые определяют порядок проведения этих процедур.

- На федеральном уровне готовится к запуску программа льготного ипотечного кредитования на ИЖС. Вот по вашему мнению она у жителей нашего региона будет востребована?

- Уверен, что да. У нас цифры по ипотечному кредитованию говорят сами за себя. За первое полугодие выдано более 18,5 тысячи ипотечных кредитов - это 42 миллиарда рублей! Рост идет и по объемам, и по количеству: объем вырос на 74%, а количество - на 40%. Мы видим желание людей приобретать новое жилье, поэтому уверен, что программа будет востребована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтобы избежать дисгармонии, нужны правила»: Какие новые изменения ждать в благоустройстве города, узнали у специалистов

Из-за своего облика Ростов может потерять туристическую и инвестиционную привлекательность (подробнее)