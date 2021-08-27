«Чтобы избежать дисгармонии, нужны правила»: Какие новые изменения ждать в благоустройстве города, узнали у специалистов

Сайдингу не место в оформлении зданий исторического центра. Фото: Владимир Добрицкий

Городской Думой приняты изменения в правилах благоустройства. Теперь красить дома нужно в определенные цвета, и никакого сайдинга.

В программе «Городская среда» на радио «КП» (89,8 FM) мы обсудили новшества с депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы, председателем комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрием Олейниковым и с председателем управления регионального союза архитекторов России Алексеем Полянским.

ГОРОД ПОДЕЛЕН НА ТРИ ЗОНЫ

- Дмитрий, Александрович, помешало принять правила благоустройства раньше, ведь их анонсировали еще в феврале, и почему эта тема стала настолько популярна?

- Тема стала актуальна не вчера. Мы опираемся на опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где размещение на фасадах исторических зданий или в историческом центре сплит-систем является грандиозной проблемой. С каждым годом работа по сохранению памятников историко-культурного наследия усиливается, вносятся определенные изменения. Что касается сроков, то они были такими долгими из-за законодательных процедур. Также вносились изменения в правила землепользования и застройки, выбирался наиболее оптимальный законодательный пункт внесения этих изменений.

- Как теперь это будет практически реализовано?

- Практически реализация будет осуществляться органами местного самоуправления, то есть исполнительной властью города.

Что произошло фактически: появилось новое приложение и ссылка на него в правилах землепользования и застройки города. Приложение - это, на самом деле, карта, которая делит город на три основные зоны: зона жестокого регулирования - исторический центр, зона вдоль основных городских магистралей и зона промышленных предприятий и внутриквартальной застройки. В зависимости от зоны к объекту будут предъявляться определенные требования.

Требования по виду материала, по цветовым решениям определены в правилах благоустройства города. Они созданы для того, чтобы мы не уродовали, а сохранили то, что осталось вдоль основных магистралей. Чтобы магистрали были магистралями, а не улицами поселков городского типа. Когда в историческом центре собственники, экономя на фасаде, начинают лепить непонятно что из сайдинга, то это не совсем сочетается с историческими зданиями.

«НЕЛЬЗЯ СНИЗОЙТИ ДО УРОВНЯ ЕВРОРЕМОНТА»

- Алексей Эдуардович, мы же третьи после Москвы и Питера по количеству исторических зданий. Что вы скажете о принятых требованиях с архитектурной точки зрения?

- Впервые город сказал, что облик центра для него безусловно имеет значение. И ни в коем случае нельзя делать так, чтобы вся эта среда была обесценена. А путем хозяйственно-бытовых действий получается, что мы каждодневно обесцениваем территорию города. Из-за этого Ростов теряет и туристическую привлекательность, и инвестиционную. Нельзя снизойти до уровня евроремонта в тех местах, которые требуют восстановительных, художественных и реставрационных работ. Мне кажется важным подтверждение городом того, что среда для него является ценной.

- А вот когда начнем красить фасады в один и тот же цвет, не станут ли они однотипными?

- Если речь о колористике, то утверждена достаточно большая палитра цветов. Это просто подспорье в работе. А для всего остального городского сообщества это гарантия того, что не будет наделано глупостей. То есть правила нужны и для профессионалов, и для того, чтобы в обычной жизни избежать дисгармоничных и вредоносных для среды центральной части города решений.

ПРАВИЛА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

- Дмитрий Александрович, как заставить обычного человека отказаться от сайдинга? Или это уже будет решаться при капитальном ремонте?

- Изменения в правилах благоустройства касаются только объектов, которые реконструируются или вновь возводятся. Если мы говорим об уже существующих многоквартирных домах, то до этого правилами было предусмотрено соблюдение цветовых решений и в части фасада, и в части балконов. Если это капитальный ремонт, то пока неизвестно, что с этим делать. Все должно решать собрание жильцов.

- А вот если что-то пойдет не так, можно ли будет переписывать изменения?

- Правила благоустройства, как и любой документ, могут корректироваться, также изменения принимаются в новой редакции. Для этого есть определенная законодательная процедура.

Но нельзя научиться, не попробовав. Первый шаг мы сделали: в центральной части города есть большое количество земельных участков, которые были освобождены от аварийных строений. Сейчас администрация планирует размещение там автоматических парковок, требование к внешнему виду которых также устанавливаются данными правилами. Мы только начали и будем стараться, чтобы наш город был только краше и ярче.

СЛУШАТЬ РАДИОЭФИР Городская среда: изменения в правила благоустройства - что, зачем и почему Никакого сайдинга. Окраска домов в определенные цвета. Новые правила отделки фасадов зданий. "Городская среда" объективно и со знанием дела рассказывает об изменениях в правилах благоустройства, принятых на недавнем заседании городской Думы (подробнее) ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Будто живая!»: Зеленая пятиэтажка в спальном районе стала достопримечательностью Ростова

Одни мечтают жить в таком доме, а другие уверяют - это рассадник аллергии, насекомых и грызунов (подробнее)

Новый шедевр для Ростова: портрет незнакомки украсил Большую Садовую

Этой работой уже восхитились пользователи сети (подробнее)

Дума во дворце и Дон-батюшка: что посмотреть за день в Ростове-на-Дону

Рассказываем, что обязательно нужно посмотреть за день в Ростове-на-Дону и каковы топ-5 достопримечательностей города (подробнее)