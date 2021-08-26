Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 17:40

«Будто живая!»: Фантастическая пятиэтажка в спальном районе стала достопримечательностью Ростова

Одни мечтают жить в таком доме, а другие уверяют - это рассадник аллергии, насекомых и грызунов
Артур СЕЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Оазис посреди серых панельных пятиэтажек - дом с плющом на Гагринской улице

Оазис посреди серых панельных пятиэтажек - дом с плющом на Гагринской улице

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пятиэтажка из 80-х годов прошлого века так бы и оставалась ничем непримечательным зданием, если бы ее стены – с первого до последнего этажа - полностью не покрыл плющ. От этого «панелька» на улице Гагринской преобразилась и стала похожа на ультрасовременное жилище из будущего, а может, средневековый замок или поместье Викторианской эпохи?

Как только кадры необычного дома попали в Сеть, народ принялся с живостью обсуждать увиденное. Одни писали: мол, не дом – мечта. Другие уверяли: покрытые зеленью стены – пристанище для насекомых и рассадник аллергии.

А как на самом деле? Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» отыскал необычную «панельку» и поговорил с ее жильцами.

Мешают ли насекомые: как живут в доме, полностью покрытом плющом, в Ростове
Видео: СЕЛИМОВ Артур

ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО ОН МЯГКИЙ

Нам повезло: мы отыскали местную жительницу Светлану, которая смогла рассказать, когда точно произошло озеленение дома. Оказалось, что плющ - не дикорастущий, как многие думают. Его привезли его из Абхазии в далеком 2008 году и намеренно посадили в землю. Получается, растение так разошлось за 13 лет!

- Мы хотели облагородить фасад, - вспоминает она. - Тогда еще на юге было популярно закрывать веранды и ограды зеленью, чтобы они буквально застилали строение. Плющ как посадили, так за ним больше и никто не ухаживал: сам растет и выживает.

Растение постепенно окутывало фасад здания пушистой зеленью. Плющ начал оплетать балконы, пробираться в маленькие щели и уже добрался до самой крыши. От чего неожиданное дизайнерско-ландшафтное решение превратило советскую пятиэтажку в «зеленную лагуну».

- Да наш дом такой «пушистик», такое ощущение, что он весь мягкий, - продолжает собеседница. - По моему, пусть лучше «панелька» будет вся такая яркая и приятная, чем просто стоят серые унылые стены, каких в округе навалом.

Экодизайном жильцы занялись 13 лет назад: посадили растение, и с тех пор оно само решает, как и куда расти

Экодизайном жильцы занялись 13 лет назад: посадили растение, и с тех пор оно само решает, как и куда расти

Фото: Артур СЕЛИМОВ

А ЕЩЕ ОН... ШЕВЕЛИТСЯ!

Дом, действительно, выглядит, как декорация к фантастическом фильму. Он совершенно отличается от местного колорита. Складывается ощущение, что он не настоящий: мозг отказывается в такое верить. Когда дует ветер, по стене проходит волнистая рябь, подобно волнам на море. И дом начинает в прямом смысле шевелиться. В итоге, создается впечатление, что он живой.

- Да, я, бывает, тоже на секунду останавливаюсь и смотрю, как колышутся «стены», - будто угадывает ход моих мыслей Александр, житель дома напротив. - Так можно простоять очень долго. Сразу появляется чувство, что ты на природе, только водопада не хватает, а так - настоящие тропики. Правда, вся эта красота осенью засыхает, а стены пятиэтажки выглядят как здание из апокалипсиса. Но все же эта сезонная красота стоит того, чтобы растение жило и окутывало соседские балконы.

Даже при легком ветерке кажется, что стены колышутся, а дом - живой

Даже при легком ветерке кажется, что стены колышутся, а дом - живой

Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Я БЫ ЕГО ЛИЧНО СРУБИЛА!»

К слову, плющом заросло не все здание, а только его половина. Граница между зеленным чудом и серой «панелькой» проходит прямо посередине дома. Это связано с тем, что не все жители ростовской пятиэтажки одобрили такое соседство.

- Да, если бы этот плющ полез на нашу сторону, я бы его лично срубила, - машет клюкой пенсионерка Людмила, которая живет на «серой стороне» дома. - Зачем это нужно? Растение не только радует глаз, но и становится пристанищем для насекомых, птиц и мышей. В обычных домах мыши только в подвалах и на первых этажах, а у нас даже по крышам топают: грызуны могут прямо по стеблям на любой этаж проникнуть. Если и к нам лезут от них, то я не представляю, что на их балконах творится.

- К тому же осенью все это осыпается, а потом гниет на крышах балконов, - продолжает ее соседка. – Вдобавок, плющ - это очень сильный сорняк, он проникает в щели и буквально разваливает здание своими «щупальцами».

Балконы уютно спрятались в зелени, а комаров жильцы не боятся

Балконы уютно спрятались в зелени, а комаров жильцы не боятся

ПЛЮЩ ФАСАД НЕ ПОРТИТ

К слову, на просторах интернета всерьез обсуждали тему живности в плюще. Многие выражали опасения, что в такой зелени страшно жить: на балконе будет как в лесах Амазонки, куча насекомых, паутины, а птицы будут вить гнезда. Народная фантазия разыгралась и дальше - за пернатыми будут охотиться коты и вороны, а мыши и прочие грызуны будут свободно бродить по жилью.

- Конечно, людям интересно, как мы так живем, - улыбается Светлана. - Я могу вас уверить: замечательно! Если бы в наших квартирах были все те ужасы, о которых рассуждают в Интернете, мы бы давно его срубили. У нас на последних этажах у жильцов старые бетонные балконы, но они все равно выглядят стильно, а в других домах сразу создается впечатление, что там все заброшено. В управляющей компании о нашей растительности знают: плющ не портит фасад и не несет опасности всей конструкции.

Светлана уверяет, что насекомые их не тревожат, а комары, паучки и мошки в таких же количествах, как и в обычных домах. Зато они могут весь сезон вдыхать аромат зелени, а их соседи наслаждаться видом из окон.

На половину дома, где живут противники зеленого «кафтана», плющ плестись не стал

На половину дома, где живут противники зеленого «кафтана», плющ плестись не стал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как действовать, если вы заметили, что спиливают здоровые деревья

В эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» активисты рассказали о методах борьбы с незаконной вырубкой растительности в городе (подробнее)

Большая стройка: Что появится в Ростове-на-Дону в 2021 году

Мы узнали, какие объекты построят и отремонтируют в донской столице (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ