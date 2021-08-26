«Будто живая!»: Фантастическая пятиэтажка в спальном районе стала достопримечательностью Ростова

Оазис посреди серых панельных пятиэтажек - дом с плющом на Гагринской улице Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пятиэтажка из 80-х годов прошлого века так бы и оставалась ничем непримечательным зданием, если бы ее стены – с первого до последнего этажа - полностью не покрыл плющ. От этого «панелька» на улице Гагринской преобразилась и стала похожа на ультрасовременное жилище из будущего, а может, средневековый замок или поместье Викторианской эпохи?

Как только кадры необычного дома попали в Сеть, народ принялся с живостью обсуждать увиденное. Одни писали: мол, не дом – мечта. Другие уверяли: покрытые зеленью стены – пристанище для насекомых и рассадник аллергии.

А как на самом деле? Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» отыскал необычную «панельку» и поговорил с ее жильцами.

ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО ОН МЯГКИЙ

Нам повезло: мы отыскали местную жительницу Светлану, которая смогла рассказать, когда точно произошло озеленение дома. Оказалось, что плющ - не дикорастущий, как многие думают. Его привезли его из Абхазии в далеком 2008 году и намеренно посадили в землю. Получается, растение так разошлось за 13 лет!

- Мы хотели облагородить фасад, - вспоминает она. - Тогда еще на юге было популярно закрывать веранды и ограды зеленью, чтобы они буквально застилали строение. Плющ как посадили, так за ним больше и никто не ухаживал: сам растет и выживает.

Растение постепенно окутывало фасад здания пушистой зеленью. Плющ начал оплетать балконы, пробираться в маленькие щели и уже добрался до самой крыши. От чего неожиданное дизайнерско-ландшафтное решение превратило советскую пятиэтажку в «зеленную лагуну».

- Да наш дом такой «пушистик», такое ощущение, что он весь мягкий, - продолжает собеседница. - По моему, пусть лучше «панелька» будет вся такая яркая и приятная, чем просто стоят серые унылые стены, каких в округе навалом.

Экодизайном жильцы занялись 13 лет назад: посадили растение, и с тех пор оно само решает, как и куда расти Фото: Артур СЕЛИМОВ

А ЕЩЕ ОН... ШЕВЕЛИТСЯ!

Дом, действительно, выглядит, как декорация к фантастическом фильму. Он совершенно отличается от местного колорита. Складывается ощущение, что он не настоящий: мозг отказывается в такое верить. Когда дует ветер, по стене проходит волнистая рябь, подобно волнам на море. И дом начинает в прямом смысле шевелиться. В итоге, создается впечатление, что он живой.

- Да, я, бывает, тоже на секунду останавливаюсь и смотрю, как колышутся «стены», - будто угадывает ход моих мыслей Александр, житель дома напротив. - Так можно простоять очень долго. Сразу появляется чувство, что ты на природе, только водопада не хватает, а так - настоящие тропики. Правда, вся эта красота осенью засыхает, а стены пятиэтажки выглядят как здание из апокалипсиса. Но все же эта сезонная красота стоит того, чтобы растение жило и окутывало соседские балконы.

Даже при легком ветерке кажется, что стены колышутся, а дом - живой Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Я БЫ ЕГО ЛИЧНО СРУБИЛА!»

К слову, плющом заросло не все здание, а только его половина. Граница между зеленным чудом и серой «панелькой» проходит прямо посередине дома. Это связано с тем, что не все жители ростовской пятиэтажки одобрили такое соседство.

- Да, если бы этот плющ полез на нашу сторону, я бы его лично срубила, - машет клюкой пенсионерка Людмила, которая живет на «серой стороне» дома. - Зачем это нужно? Растение не только радует глаз, но и становится пристанищем для насекомых, птиц и мышей. В обычных домах мыши только в подвалах и на первых этажах, а у нас даже по крышам топают: грызуны могут прямо по стеблям на любой этаж проникнуть. Если и к нам лезут от них, то я не представляю, что на их балконах творится.

- К тому же осенью все это осыпается, а потом гниет на крышах балконов, - продолжает ее соседка. – Вдобавок, плющ - это очень сильный сорняк, он проникает в щели и буквально разваливает здание своими «щупальцами».

Балконы уютно спрятались в зелени, а комаров жильцы не боятся

ПЛЮЩ ФАСАД НЕ ПОРТИТ

К слову, на просторах интернета всерьез обсуждали тему живности в плюще. Многие выражали опасения, что в такой зелени страшно жить: на балконе будет как в лесах Амазонки, куча насекомых, паутины, а птицы будут вить гнезда. Народная фантазия разыгралась и дальше - за пернатыми будут охотиться коты и вороны, а мыши и прочие грызуны будут свободно бродить по жилью.

- Конечно, людям интересно, как мы так живем, - улыбается Светлана. - Я могу вас уверить: замечательно! Если бы в наших квартирах были все те ужасы, о которых рассуждают в Интернете, мы бы давно его срубили. У нас на последних этажах у жильцов старые бетонные балконы, но они все равно выглядят стильно, а в других домах сразу создается впечатление, что там все заброшено. В управляющей компании о нашей растительности знают: плющ не портит фасад и не несет опасности всей конструкции.

Светлана уверяет, что насекомые их не тревожат, а комары, паучки и мошки в таких же количествах, как и в обычных домах. Зато они могут весь сезон вдыхать аромат зелени, а их соседи наслаждаться видом из окон.

На половину дома, где живут противники зеленого «кафтана», плющ плестись не стал

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