Как действовать, если вы заметили, что спиливают здоровые деревья

10 апреля в Ростове-на-Дону должны высадить 4 тысяч кустарников и 3 тысячи деревьев. Фото: администрация города

7 апреля в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" состоялась эфир, посвященный озеленению донской столицы. Приглашенные активисты и общественники сошлись во мнении, что деревьев и кустарников в городе не хватает. Кроме того, в некоторых местах вырубают хорошие, молодые растения, что не может не вызвать возмущения. Соведущая радио на 89,8 FM Елена Хатламаджиян объяснила, как действовать в таких ситуациях.

- Если вы видите, что идет снос и обрезка здоровых деревьев, вам стоит подойти к рабочим и спросить документы, - объясняет Елена. - У них должен быть акт об обследовании зеленых насаждений, разрешение на снос и схема, какие именно должны обрезать деревья. Если соответствующих документов нет, то речь может идти об уголовном деле.

Однако Ростов был признан самым бестактным городом России, поэтому с вежливым общением с рабочими могут возникнут проблемы. Откуда уверенность, что они вообще будут показывать документы незнакомым людям?

- Вырубка деревьев осуществляется за бюджетные деньги, поэтому работа должна быть открыта. Более того наличие документов прописано в правилах охраны зеленых наслаждений, - отмечает Елены Хатламаджиян. - В случае, когда вырубка происходит в больших объемах, значит должен быть установлен информационный щит. Например, как в парке Островского, где сейчас сносят более 160 деревьев.

Если разрешительных бумаг у рабочих не найдется, то звоните в Комитет по охране окружающей среды по номерам (см.ниже). Также можно набрать Управление благоустройством, которое базируется в администрации вашего района. Телефоны недоступны или не взяли трубку? Тогда вызывайте полицейских, которые должны остановить незаконную деятельность.

СРУБИЛИ 10 ДЕРЕВЬЕВ - ПОСАДИЛИ 13

В эфире "КП" руководитель экспертно консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Попков объяснил, что, по закону, за вырубкой зеленых насаждений должна идти работа по восстановлению ущерба.

- Есть определенные нормативы. Если вы спилили одно дерево, надо посадить на 30 процентов больше. То есть на 10 срубленных - 13 посадок. Причем новые растения, как правило, должны появится на этой же территории, - добавил Попков.

О том, какие именно необходимо высаживать деревья, рассказала Елена.

- Речь идет о третьем классе и выше. Кроме того, все деревья должны быть и с комом земли. Я раньше видела, что закапывают с оголенными корнями. С землей растения приживаются намного лучше, - говорит соведущая программы "Городская среда" на радио "КП". - Хотя в Покровском сквере, например, и на проспекте Королева я замечала свежие, хорошие деревья, даже выше классом, чем рекомендовано.

Правда, нередко, вместо достойных, пышных растений, появляются "голые палки". В большинстве случаев они погибают.

АЛЛО!

Комитет по охране окружающей среды Ростова-на-Дону: 231-57-55 или 231-57-44.

ВАЖНО!

Подкаст на тему озеленения донской столицы слушайте на на сайте радио "КП-Ростов-на-Дону".

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