Где и сколько посадят деревьев: в ближайшие дни Ростов должен преобразиться

Специалисты считают, что в Ростове не хватает зелени. Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель администрации донской столицы в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" сообщил, сколько деревьевв донской столице высадят в ближайшее время. По словам заместителя главы города Алексея Пикалова, уже 10 апреля в городе появится несколько сотен молодых насаждений.

ДЕРЕВЬЯ ВЛИЯЮТ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКОЛОГИЮ, НО И НА ЗДОРОВЬЕ

В первой программе "Городская среда" - она стартовала 7 апреля и будет идти каждую среду в 17:03 на волнах 89,8 FM - общественный деятель Елена Хатламаджиян и руководитель экспертно консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Попков обсудили сегодняшнее озеленение Ростова. Участники беседы сошлись во мнении, что количества деревьев в городе намного меньше, чем должно быть в крупном мегаполисе.

- Деревья важны. Они влияют на наше здоровье и экологию, - начала разговор на радио "КП-Ростов-на-Дону" активистка Елена Хатламаджиян. - Для справки, одно дерево выделяет в сутки кислорода, которого хватит на семью из трех человек. Зеленое насаждение за один час на площади в один гектар поглощает столько же углекислого газа, сколько за это время выделяют 200 человек.

Кроме того, массив из зеленых насаждений, расположенный на гектаре земли, снижает температуру воздуха на 3-5 градусов, что актуально в период глобального потепления. Он также повышает влажность воздуха до 20 процентов, препятствует ветру, устраняет негативные последствия солнечной радиации.

БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ

- Психологи говорят, что деревья благотворно влияют и на психику человека. Например, они снижают стресс, предотвращают некоторые болезни мозга, - добавила Елена Хатламаджиян.

В свою очередь, Антон Попков добавил, что деревья выполняют и эстетическую функцию. Зелень делает город более естественным и природным.

Во время эфира были приведены слова и заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ Алексея Пикалова. Он отметил, что 10 апреля, в день древонасаждения, город значительно озеленится.

- Планируется высадить более 500 хвойных пород. Всего закреплено 239 мест, где появятся другие деревья и кустарники. Они расположены в каждом районе города. Наиболее значимые: проспект Нагибина, площадь Гагарина, парк Собино, микрорайон Суворовский, проспект Космонавтов, Ботанический сад, улицы Пушкинская и Горького, - отметил Алексей Николаевич.

Он добавил, что узнать, где именно будут высажены растения, можно уже сейчас в районных администрациях.

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