Дети дразнят, а взрослые оборачиваются вслед: как живет 36-летняя ростовчанка с ростом пятилетней девочки

Рост Екатерины - всего 121 сантиметр. Фото героя публикации.

36-летнюю Екатерину Говорун можно принять за пятилетнего ребенка. Из-за сложного генетического заболевания ее рост дотягивает лишь до 121 сантиметра. Дома Катя не может дотянутся даже до обычного стола, а на улице ее преследуют удивленные взгляды прохожих. Тем не менее девушка живет счастливо — она открыла бизнес, нашла любовь и создала семью.

НА КУХНЮ — ТОЛЬКО С ТАБУРЕТКОЙ

Екатерина развивалась как обычный ребенок до первого шага. Примерно в год она начала ходить, но давалось это с трудом и болью. Постепенно зрение ухудшалось, а тело становилось непропорциональным.

Сейчас Катя не стесняется своего роста. Фото героя публикации.

— У меня очень редкое генетическое заболевание — дисплазия. Суставы развиваются неправильно. Чтобы я могла ходить, в семь лет мне сделали несколько операций. Гарантий никто не давал — хватит этого на год, два или семь лет. Вот пока еще хожу, — говорит женщина.

Екатерина давно приспособила каждый предмет в доме под себя. В ее комнате стоит небольшая детская мебель, а выключатели по дому висят ниже обычного. Правда приходится подтстраиваться и под других членов семьи — на кухню и в ванную девушка ходит только с табуреткой.

Катя и Алексей вместе уже несколько лет. Фото героя публикации.

Но бытовые проблемы Катю давно не беспокоят, она даже водит самую обычную «Ладу Калину». Намного сложнее привыкнуть к чрезмерному вниманию или даже страху окружающих.

«ДА КОМУ Я НУЖНА»

Что она не такая, как все, Катя стала замечать еще в детстве. Одноклассники не обижали ее, но старались держатся подальше от вечно маленькой Кати. Девочка отчаянно старалась подружиться хоть с кем-нибудь, все попытки терпели фиаско.

— Дети часто делятся по группкам, и я постоянно пыталась к кому-то прибиться. Часто просилась на какие-то прогулки и посиделки, но они только раздражались. Или находили тысячу причин, почему нет, или просто уходили без меня, — вспоминает Катя.

Алексей переехал в Ростов ради Екатерины. Фото героя публикации.

Тем не менее роствочанка не делала себе скидки и старалась жить как все — получила профессию, устроилась на работу. У Кати появились и друзья, и отношения. Но по поводу замужества она даже не задумывалась. «Да кому я нужна,» — думала Катя, пока не встретила будущего мужа.

О САЙТАХ ЗНАКОМСТВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Катя пробовала найти судьбу виртуально и зарегистрировалась на сайте знакомств для инвалидов. Но, как признается девушка, здесь тоже хватало лодырей, любителей плоского юмора и, конечно, ловеласов.

— Однажды мне по скайпу позвонил слепой парень. Он не стал стеснятся и сразу сказал: «Ну давай, зайчик, расскажи, какая у тебя фигурка». Мне стало настолько неприятно, что я просто перестала заходить на этот сайт знакомств.

Сейчас у пары свой небольшой бизнес. Фото героя публикации.

через время ростовчанке написал парень с того самого сайта знакомств — Алексей. Выяснилось, что у них с Катей много общего. Парень также страдал от дисплазии, но работал и даже был главным специалистом и руководителем. Между молодыми людьми начались долгие переписки и телефонные разговоры. А через полгода Алексей приехал и остался навсегда.

— Леша из Луганской республики, долго не мог приехать, все время дела. Восемь лет назад он наконец приехал. Я, конечно, сильно волновалась, боялась, что не понравлюсь. Но в итоге мы так и не смогли разлучиться. Он погостил у меня неделю, потом забрал вещи из дома и вернулся ко мне.

ТАКИЕ КАК ВСЕ

Катя и ее муж вместе не только живут, но и работают. Пару лет назад они открыли мастерскую заточки инструментов: сами освоили новое дело, купили станки и арендовали помещение. Главное для Кати — чтобы люди приходили не из жалости к «маленьким людям».

— Мы долго учились, брали бесплатные заказы, собирали клиентов. Потому что я не хотела, чтобы ко мне из жалости обращались бабушки и дедушки. Пусть лучше люди приходят, потому что знают, что я хороший профессионал, — говорит Катя.

На пару часто обращают внимание. Фото героя публикации.

Смущают семью не только жалость, но и повышенное внимание. Даже взрослые порой с интересом разглядывают пару и даже оборачиваются им вслед. Не говоря уже о детях — они могут и дразнить, и хихикать, и даже плакать.

— Однажды я работала аниматором. И один ребенок увидел меня и заплакал. Побежал к маме и спрашивает: «Что с этой тетей?» Женщина ничего не сказала, а только побыстрее засобиралась, наверное, потому что ей стало неловко. Но все же я считаю, что детям лучше объяснить, что мы такие же люди, просто небольшого роста. К сожалению, это понимают и не все взрослые, — говорит Екатерина.

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