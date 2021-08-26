Новый шедевр для Ростова: портрет незнакомки украсил Большую Садовую

Теперь вместо хулиганских граффити взор радует портрет незнакомки. Фото: Instagram художницы Лиды Железняк

Художница Лида Железняк подарила Ростову новый шедевр. На этот раз девушка украсила стену дома на Большой Садовой. Теперь вместо хулиганских граффити взор жителей и гостей донской столицы радует прекрасный портрет незнакомки.

- Я знаю, ради чего я встаю каждыи день по утрам, чтобы дарить любовь. Миру, людям и всему вокруг. Проект полностью благотворительныи . Я рада делиться с вами всем, что есть, - написала в Instagram Лида Железняк.

Эту работу уже оценили пользователи сети. В комментариях много положительных отзывов. Люди восхищаются талантом мастера и выбором картин, которые она изображает. Но есть и те, кто заранее расстраиваются, что такую красоту могут закрасить работники коммунальной службы.

- Пусть эта девушка такой красотой закрасит все граффити. Город будет красивее.Очень у неё хорошо получается, - написала одна из жительниц Ростова.

- Лучше рисовать такие красивые шедевры в виде картин, чем иероглифы, которые только портят красивый вид. Кто рисует эти каляки, для них это так шалость. А это картина. Красиво, и смотреть можно - глаз радуется, - отметила еще одна ростовчанка.

- Сейчас работники из местного ЖКХ всё исправят. Недолго людям любоваться, - грустно добавил ростовчанин.

Одну из работ Лиды Железняк таким образом уже закрасили, это было в 2019 году. Под краской тогда исчезла уличная картина «Тихий Дон». Но вот репродукцию картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» на Пушкинской все же отстояли.

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