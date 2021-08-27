Картонные стены, капризные хозяйки и отваливающиеся обои: почем квартира для студента в Ростове

Снимать комнату с компанией, жить с бабушкой-хозяйкой или снимать отдельную квартиру - рассмотрим все варианты Фото: Евгения ГУСЕВА

На носу осень, а это значит - время начала учебного года и съемных квартир для студентов. Какие цены на съемное жилье сегодня в Ростове, какие трудности могут возникнуть с хозяевами и с соседями, разобрались журналисты «КП — Ростов-на-Дону».

«С ПОДСЕЛЕНИЕМ»

Хорошим бюджетным вариантом для студентов могут стать именно отдельные комнаты. Комнату можно снять целиком, а можно найти вариант с подселением — так предлагают хозяева в случаях, если в одной комнате стоит два дивана.

Подселение стоит дешевле, чем изолированная комната, правда ненамного — самый дешевый вариант койко-места обойдется студенту тысяч в пять, если очень повезет, то можно найти за четыре.

И это при том, что отдельные комнаты сдаются по ценам в редких случаях от шести-семи, чаще восьми-девяти тысяч в месяц. Встречаются и отдельные комнаты по цене отдельной квартиры: за десять тысяч. Обычно там просторно, уютный ремонт и хорошие, постоянные соседи/соседки в других комнатах.

В двух-трехкомнатных квартирах в итоге живут по трое-пятеро. Так выгодней и хозяевам, и жильцам. Однокомнатные квартиры часто снимают вдвоем, чтобы платить меньше и при этом иметь под рукой все комфортные удобства, каких нет в общежитиях.

Если квартиру делить нескольким жильцам, то придется притираться и договариваться Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«ОКРАИНА - ДЕШЕВЛЕ»

Чем хуже состояние жилья, тем обычно оно дешевле. Самыми дешевыми будут варианты с наполовину отвалившимися от стены обоями, крошащейся плиткой в ванной, убитыми полами и покосившейся мебелью.

Можно нарваться даже на картонные стены в буквальном смысле этого слова: чтоб получать за свою квартиру больше, хозяева отгораживают угол, приклеив развернутые ящики на скотч и завесив проход шторкой, а потом пытаются сдать это за завышенную плату как отдельную комнату.

За покрытые плесенью, засаленные углы с матрасом на голом полу могут брать очень дешево — да, и такое жилье сдают! И на него, что самое удивительное, находятся желающие там жить.

Другим удешевляющим фактором будет далекое расположение от центра. На окраинах комнаты априори на тысячу-две, а то и четыре, дешевле, чем расположенные в хороших районах.

За одни и те же деньги можно снять приличную квартирку на окраине Западного или комнатку-развалюху в самом центре Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Стоит иметь ввиду и еще один важный нюанс: некоторые хозяева устанавливают цену по принципу «все включено», другие кроме названной цены ожидают, что их жильцы будут платить за все коммунальные услуги.

Этот вопрос тоже обязательно выяснить при заселении. Коммуналка по Ростову очень разнится: ее размер зависит от дома, района города, управляющей компании, площади жилья, других важных характеристик помещения. Цены за коммунальные услуги в месяц колеблются в среднем от 2 до 6 тысяч. Если квартира, например, делится на троих студентов, то каждый платит треть от общей суммы счетов.

Платить, как правило, приходится один раз в месяц. Чаще — если ты внес только половину оплаты по договоренности с хозяевами, доплатить остаток всей месячной суммы через две недели. Но на такие условия идут не все хозяева. Впрочем, если ты уже поселился, но тебе на несколько дней задерживают зарплату, то большинство не спешат тебя выселить и соглашаются подождать.

УБОРКА ПО ТРЕБОВАНИЮ И «СКОРАЯ» ПО ЗВОНКУ

Интересным вариантом для студентов, не любящих компанию шумных сверстников, может стать проживание с хозяйкой. Одинокие пенсионерки, которым хочется иметь небольшую прибавку к пенсии, иногда сдают свободную комнату или две в своей же квартире, если такая возможность у них есть.

Но если студент заселяется к бабушке, он должен быть готов к тому, что ему придется выполнять все просьбы и даже капризы своей квартирохозяйки: наводить чистоту на общей кухне и в ванной до блеска, выносить мусор каждый день (а не раз в несколько дней), травить многочисленных тараканов и устанавливать мышеловки за свои деньги.

Иногда старушки перегибают палку и даже требуют от жильца уборку в своих личных комнатах или мыть полы и вытирать пыль там, где она годами не вытиралась.

В других случаях бабушкам может потребоваться срочная медицинская помощь, и вместо подготовки домашних заданий или зубрежки к экзаменам ты будешь бежать для нее в аптеку за валидолом или по два раза в месяц вызывать для больной старушки скорую помощь.

Переезжая, лучше на берегу обговорить с хозяевами вопросы по пользованию имуществом и коммунальным платежам Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАННИЙ БУДИЛЬНИК И НОЧНЫЕ СМЕНЫ

С разницей в графиках может возникнуть ситуация, когда одному надо вставать в шесть утра, другому в семь, а тебе в восемь — но просыпаться все трое будут в шесть, потому что звукоизоляции никакой, а будильник у самого рано встающего оглушительный. То же самое касается и времени отхода ко сну. Когда тебе уже хочется спать, сосед может только вернуться домой с поздней рабочей смены и два часа грохотать на кухне кастрюлями или громко смотреть телевизор.

В общем, совместное проживание — чаще всего удовольствие еще то. Но, когда срочно нужно переехать, то съемное жилье гораздо удобнее и дешевле, чем койка в хостеле или комната в гостинице.

ДЕНЕЖКИ: ПОЧЕМ ЖИЛЬЕ В РОСТОВЕ

Снять однокомнатную квартиру в Ростове можно от 10 тысяч рублей. Двухкомнатные апартаменты обойдутся чуть дороже — от 12-14 тысяч. Максимальная цена на однокомнатные с дизайнерским ремонтом в центральном районе — около 20, на двухкомнатные — приблизительно 25-30 тысяч рублей. Чаще всего за целую квартиру требуют оплату за два-три месяца, а то и даже за полгода вперед.

Еще, как правило, хозяева недвижимости устанавливают залог — некоторую не слишком большую, но весомую сумму — на случай, если жильцы попортят ремонт, мебель или внезапно съедут. Залог за отдельную, хорошо обставленную комнату, будет равен тысяче или двум. За целую квартиру может достигать - 5-15 тысяч рублей. Так что позволить себе радикальные перемены в жизни и осилить переезд на съемное жилище сможет только хорошо обеспеченный «финансовой подушкой безопасности» и удачно трудоустроенный человек либо семья.

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