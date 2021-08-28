Насекомых — по щиколотку: Зоолог объяснил, чем чревато нашествие зеленых комаров

Приманку для рыбы загребают руками. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте.

Хутор Красный Десант у Азовского моря в Ростовской области прозвали Зеленым десантом. Дело в том, что морской берег устлан горами зеленых комаров. Местные жители даже сняли на видео удивительное явление и опубликовали в Сети. На кадрах с земли поднимают целые пригоршни насекомых.

- Хоть котлеты жарь, - весело прокомментировал видео читатель.

- По щиколотку комариная масса. О белых, светлых вещах забудьте. Сразу все пойдет на мусорку, - эмоционально отметила девушка.

- Собирайте на продажу, рыбаки для прикормки будут брать. Деньги сами сыпятся вам в руку, - добавил бывалый рыбак.

Насколько безопасно это явление для людей и для экологии в целом, «КП — Ростов-на-Дону» узнала у доцента кафедры зоологии ЮФУ Сергея Дудкина.

НЕ КУСАЮТ, А КОРМЯТ

Эти насекомые, которые называются комары-звонцы, абсолютно не страшны для людей, - объяснил зоолог. Они безобидны и человека вообще не кусают. А на берегу они оказались, потому что их личинки — хирономиды — живут на дне водоемов в иле и служат кормовой базой для молоди рыб.

- Очень любит хирономиды молодь всех абсолютно видов рыб на ранних стадиях развития, - говорит Сергей Иванович. - И осетрята, и севрюжата ее едят, и сазан, и тарань, и лещ - без них молодь просто не может вырасти. Это очень важный компонент их питания.

Личинки живут на всех водоемах. Есть те виды, которые предпочитают пресную стоячую воду, а другие облюбовали даже соленые озера Крыма. В прошлом году таких для кормовой базы добыли 900 тонн — это миллиарды личинок! Впоследствии хирономиды развиваются в имаго — взрослые особи, тех самых комаров-звонцов.

РЫБЫ — МЕНЬШЕ, КОМАРОВ - БОЛЬШЕ

Если слишком много личинок доживает до взрослого состояния, это говорит о том, что в корма в водоемах более, чем достаточно, и здесь может прокормиться гораздо большее количество молоди, - объясняет Сергей Дудкин.

- Это говорит о том, что в водоемах слишком мало рыбы. Надо дать ей возможность размножиться, чтобы она дала потомство. А для этого нужно много разных условий, и, прежде всего, эффективная численность производителей, - объясняет зоолог. - Вы посмотрите, насколько развито браконьерство — здесь нужно усилить работу нашим пограничникам. Когда рыбе дадут размножаться, то молодь будет съедать достаточно личинок, и система придет в баланс.

ВНИМАНИЕ: ПАУКИ!

Зеленых комаров полно и в центре Ростова — долетают, например, от Темерника.

Зоолог обратил внимание, что к вылету комаров-звонцов готовятся и пауки. Внимательный взгляд заметит, что в тех местах, где таких комаров много, все углы моментально оплетаются паутиной — для пауков наступает пиршество.

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