Зеленый десант: полчища комаров засняли на видео в Ростовской области

Сотни и даже тысячи летающих двукрылых засняли на камеру местные жители. Фото: соцсети

В Красном Десанте Ростовской области комаров-звонцов теперь собирают горстями. Насекомые буквально атаковали хутор. Сотни и даже тысячи летающих двукрылых засняли на камеру местные жители. Ролик уже появился на просторах Интернета и вызвал бурную реакцию пользователей сети.

Некоторые шуточно пришли в ужас от увиденного и признались, что теперь срочно съезжают в другой регион. Кого-то просто поразило количество комаров, а часть комментаторов заявили всем, что бояться нечего: такие насекомые не кусаются, но полезны для прикорма рыбы.

- Хоть котлеты жарь, - весело прокомментировал видео один из мужчин.

- Их разводят для мальков. Они не кусаются, - успокоил земляков еще один житель Дона.

- Кто не верит, приезжайте на выходные на любой пляж, набережную. По щиколотку комариная масса. Жуть, которую нельзя передать. О белых, светлых вещах забудьте. Сразу все пойдет на мусорку, - эмоционально отметила девушка.

- Это не Красный Десант, а зеленый, - добавил молодой человек.

- Собирайте на продажу, рыбаки для прикормки будут брать. Деньги сами сыпятся вам в руку, - добавил бывалый рыбак.

Этих комаров называют звонцами из-за характерного звука во время полета. Они безвредны для человека и питаются только нектаром и медвяной росой.

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