«Деньги вместо цветов»: родители ростовских школьников отказались от букетов на 1 сентября

Ростовские учителя отказались от охапки цветов на 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовские родители учеников из 43 (!) классов не принесут на линейку на 1 сентября цветы для классных руководителей в этом году. Те суммы, которые они хотели потратить на букеты, взрослые решили пустить на благое дело. И, учителя полностью разделили эту идею. Сумма получилась внушительная – более 300 тысяч рублей!

20 МЛН РУБЛЕЙ

Как оказалось, идея отказаться от охапок цветов и подарить шанс на жизнь пришла волонтерам, которые несколько месяцев пытаются спасти двухлетнюю Диану Кузнецову из донского хутора в Цимлянском районе.

У девочки редкая и тяжелая форма онкологии – ганглионейробластома. Малышка уже перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии. А еще – пересадку костного мозга. Но, даже, несмотря на то, что пройдено уже многое, жизнь маленького ребенка по-прежнему на волоске.

Спасти Диану из многодетной семьи, в которой растут еще 11-летние сестрички-двойняшки, помогут пять курсов лечения зарубежным препаратом, аналогов которому нет в России. Общая стоимость такого лечения – 20 миллионов рублей. Препарат нужен для того, чтобы помочь организму принять пересаженные ткани.

Диане Кузнецовой очень хочется жить. Фото: благотворительный фонд "Дарина"

ДО ДНЯ УЧИТЕЛЯ ВРЕМЯ ЕСТЬ

В итоге, в Ростовской области родилась акция «Букет добра», инициатором которой стал благотворительный фонд «Дарина».

- В этом году собираем деньги на лечение Диане, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» директор фонда Татьяна Авдеева. - Так как сумма огромная, то за это взялись несколько фондов по всей стране. Задача именно ростовского отделения – оплатить один курс, на который требуется четыре миллиона рублей.

К слову, благодаря акции и не только уже есть два миллиона. Но сбор средств продолжается.

- «Букет добра» - тоже для Дианы. В помощи уже приняли участие 43 классов. И это – не только Ростов. Присоединились жители Миллерово, ученики Заветинского района, и даже школьники из соседнего Краснодарского края, - добавила собеседница.

Известно, что на момент публикации удалось собрать более 300 тысяч рублей. Сбор средств все еще открыт и не ограничится 1 сентября, а продлится до Дня учителя.

УРОК ДОБРА

При этом, пояснила Татьяна Авдеева, вовсе без цветов педагоги, конечно, не останутся. Им дети вручат один букет от класса, избавив от тех «ведер» цветов, которыми ежегодно засыпают преподавателей.

Надо, сказать, что для самих учителей отсутствие охапок дубков и роз вовсе не станет неприятным сюрпризом.

- Дело в том, что перед тем, как принять участие в акции, родительский комитет обязательно должен получить согласие классного руководителя, - рассказала Татьяна Авдеева.

Всем школьным классам, отказавшимся от цветов в пользу жизни, «Дарина» вручит сертификат об участии.

В благотворительном фонде также заверили, что учителя всегда горячо поддерживают решение класса присоединиться к акции.

- Ведь это тоже урок – урок добра и милосердия, - искренне и не безосновательно считают в фонде.

Если вы хотите помочь малышке, отправляйте слово "ДАРИНА" (пробел сумма) на короткий номер 7715, стоимость смс без суммы 45 рублей.

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