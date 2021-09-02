«Дальше - тише»: любители автозвука в Ростове считают, что новые запреты ГИБДД соблюдаться не будут

Как любители автозвука переживут новый закон. Фото: из личного архива героя публикации

В уме обывателя часто любители автозвука - это 18-летние парнишки, которые нацепили на папину «пятерку» колонок подешевле и катаются по центру города, забавляя вечером гуляющих тем, что машина от звука дребезжит и вот-вот развалится. А уже ночью они же доводят громким звуком до истерики молодых мам в спальных районах, которые только-только с трудом уложили своих малышей.

Те, кто был хоть раз на фестивале по автозвуку, убедились, что первые - это про баловство, а вторые - про любовь к технике и качественному звуку. Они создают удивительные проекты из своих авто, а пошуметь выезжают в безлюдные места - на старый аэродром, даже за город, чтобы уже в поле ночью перед соревнованиями отладить звук.

С представителями второй категории и пообщались корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» насчет нового закона, по которому мы живем уже месяц. Он запрещает проводить любой апгрейд автомобиля, который нарушает его конструкцию: теперь незаконными считаются сабвуферы и увешанные колонками двери. Правда, если соблюдать норму строго, то и видеорегистраторы ставить нельзя - их ведь тоже на заводе не устанавливали. Почему парни скептически смотрят на эту норму, даже если остановит инспектор ГИБДД?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Парни рассказали, что их страсть к автозвуку зародилась от большой любви к музыке. Сначала нравилась просто музыка, потом громкая музыка. Ребята потратили на оснащение своих машин почти вдвое больше, чем они стоили на рынке.

- Как многие говорят, автозвук - болезнь. Так оно и случилось, все началось с одной пары динамиков, а дальше - больше и больше, пока совсем не закончилось место на двери. Любовь? Я думаю эту любовь сможет понять только человек, познавший стихию автозвука, любой другой нормальный человек покрутит пальцем у виска, - с горящими глазами рассказывает Александр. - Я скажу проще: у каждого есть желание, чтобы его заметили, как-то выделиться из потока обычной серой массы, а для простых парней и даже девушек это самое то.

По словам молодых людей, история с рейдами и проверками любителей автозвука началась из-за нарушителей общественного порядка в Волгограде. Шумная компания отдыхала в одном из заведений, но время его работы окончилось, а молодежь по-прежнему хотела развлекаться.

Одна из машин была обвешана колонками, а в багажнике, как и полагается, размещался сабвуфер, и ничего умнее в молодые головы не пришло, как в четыре часа утра включить музыку на полную мощность. Дело происходило в спальном районе, и местные жители, разумеется, вызвали полицию. После этого и было решено ввести тотальный контроль за любителями автозвука.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Алексей и Александр в один голос заверили, что ничего в своей жизни после введения нового закона менять не собираются.

- А что дальше? Как слушал музыку, так и буду слушать. С машины тоже снимать ничего не собираюсь. Да и не уделяет этому внимание никто. Вот недавно остановил меня сотрудник ГИБДД, а у меня тонировка, «блинами» двери увешаны, а все, что он спросил, это в порядке ли документы и трезв ли я, - рассказал Алексей о своей недавней встрече с полицейским.

После этого парень сделал выводы, что этот закон - обычная «пугалка». Александр в своих суждениях оказался более категоричным.

- Разрешено ли тонировать авто? Нет. Разрешено ли ставить широкие диски на авто? Нет. Можно ли ставить ксеноновые фары? Опять ответ - нет. Если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Та же ситуация и с автозвуком. Есть машины в которых действительно имеется изменение конструкции: там оформляют так называемые называются «гроб» и «стену», а если взять обычные машины, где оборудование размещено в багажнике, то считаю и претензий быть не должно, - поделился молодой человек.

Если уж придираться, то, согласно новому закону, нарушением можно посчитать даже поставленный видеорегистратор, ведь его наличие тоже не предусматривается заводом-изготовителем, - говорят любители автозвука.

КОДЕКС «АВТОЗВУКАРЕЙ»

Александр и Алексей отметили, что в их «семье» существует свой кодекс - кодекс SPL-щика, который необходимо соблюдать всем «автозвукарям». В нем прописано, как и когда можно слушать музыку, а как категорически запрещено. Но всегда находятся те, кто пренебрегает этими правилами.

- Слушать музыку тоже надо с головой. Все должны знать, что в спальном районе врубать ее на полную громкость, как минимум, после десяти вечера, категорически запрещено. Лично я, если прям сильно хочется сделать погромче, выезжаю куда-нибудь на парковку, а еще лучше - за город и там слушаю в свое удовольствие, - подытожил Алексей.

Сами парни стараются не нарушать общественный порядок и абсолютно уверены, что полиции наказывать их не за что. Стоит отметить, что по новому закону нарушителям предусмотрен штраф - на первый раз - 500 рублей, при повторном нарушении - пять тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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