Эксперты сделали прогнозы об итогах думских выборов в сентябре

Ход голосования на выборах в Госдуму в Ростовской области проконтролируют более 5 тысяч общественных наблюдателей. Фото: Мария АНАНОВА

До одного из главных политических событий страны осталось совсем немного времени. В сентябре россияне будут голосовать за депутатов, которые войдут в новый состав Государственной Думы. Председатель общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев заявлял, что ход голосования на выборах в Госдуму в Ростовской области проконтролируют более 5 тысяч общественных наблюдателей. Кроме того, общественная палата сформирует группы мгновенного реагирования, которые смогут выехать на избирательный участок в случае возникновения там спорной ситуации. В целом по России предстоящие выборы станут максимально прозрачными. За их проведением по всей стране будут следить почти 500 000 наблюдателей.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЛИДЕР

Тем временем, пока и кандидаты, и избиратели готовятся к выборам, аналитики делают свои прогнозы. Так, по мнению экспертов, единороссы смогут сохранить большинство в Госдуме. Об этом, ссылаясь на данные социологических опросов и анализ ситуации в округах, заявили сразу три авторитетные исследовательские компании - ВЦИОМ, ФОМ и АПЭК. Также аналитики считают, что КПРФ уверенно опередит ЛДПР в борьбе за второе место. При этом партий в новой Думе может быть не четыре, а пять.

А ЧТО ДУМАЕТ ОППОЗИЦИЯ?

При этом мнение экспертов по поводу того, что большинство голосов наберет «Единая Россия», разделяют даже оппозиционные политики. Так, бывший член партии «Яблоко», оппозиционный активист Максим Кац в одном из прямых эфиров заявил, что «по спискам «Единая Россия» получит процентов 40 и победит примерно в 80% округов», то есть «у них будет большинство». Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), проведя исследование ситуации, которая складывается в одномандатных округах, прогнозирует, что из 225 округов «Единая Россия» может победить в 189-198, у КПРФ есть шансы на 7-11 окружных мандатов, у «Справедливой России - Патриотов - За правду» более скромные перспективы - 7-9 мест, у ЛДПР может быть 4-5 побед. Политологи считают, что не в последнюю очередь высокий рейтинг «Единой России» помогают сохранять популярные лидеры ее предвыборного списка - глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Кстати, оба политика недавно побывали на Дону. Ростовская область непосредственно входит в зону профессиональных интересов каждого из них. Дон - важнейшая для России приграничная территория и один из лидеров страны по внешнеэкономической деятельности. К примеру, в ходе недавнего визита на ростовский вертолетный завод - одно из крупнейших предприятий региона - Сергей Шойгу заявил, что минобороны будет заказывать «Роствертолу» по 15 вертолетов в год. Гарантированный госзаказ поможет развитию предприятия, сохранению его коллектива и научного потенциала. А глава МИД Сергей Лавров отметил экспортные успехи региона и заявил, что государство продолжит всестороннюю поддержку области в развитии внешнеэкономических связей.

ШАНС ДЛЯ НОВИЧКОВ

Эксперты сделали прогнозы и по поводу судьбы новых партий. Специалисты не исключают, что в Думу может прийти, по меньшей мере, одна из таковых. Шансы непарламентских партий растут, за них готовы проголосовать уже почти 15% избирателей. Сегодня, за месяц до выборов, АПЭК, к примеру, прогнозирует, что это могут быть «Новые люди» или «Партия пенсионеров». Уже сейчас, по данным соцопросов, им симпатизируют от 2 до 4 процентов потенциальных избирателей. ФОМ также отметил повышение рейтинга партии «Новые люди» до 3%. Вероятность того, что она сможет набрать 5% сторонников для прохождения в парламент, немаленькая. При этом рост сторонников новых партий, по мнению политологов, в первую очередь, уменьшит количество голосов за КПРФ и ЛДПР.