Спортивные площадки, транспортные проблемы, отсутствие аптек: Виталий Кушнарев провел встречи с гражданами

Виталий Кушнарев активно общается с избирателями и берет их наказы в работу

Кандидат в депутаты Госдумы по 152-му округу Виталий Кушнарев ежедневно проводит несколько встреч с избирателями. На них бывший сити-менеджер не только знакомится с проблемами граждан, но и предлагает конкретные пути решения.

Также по итогам встреч Виталий Кушнарев формирует портфель с наказами.

На встречах граждане поднимают разные проблемы, - как федерального уровня, так и те, которые волнуют жителей определенных сельских территорий.

Одни из последних встреч были посвящены спортивным объектам, отсутствию аптек в малых населенных пунктах и транспорту.

ТРАНСПОРТ И КАДРЫ

На встрече с работниками одного из ИП, расположенного в Ворошиловском районе города, обсуждалась работа общественного транспорта.

– У нас многие живут в других районах — в Суворовском, на Западном — и даже в Батайске, - рассказали кандидату сотрудники предприятия. - Добраться на смену или со смены — часто проблема. Автобусы иногда выходят на линию позже, чем положено по расписанию. А уходят с маршрута раньше времени — очень часто. Уехать после 7-8 часов вечера очень трудно, приходится подолгу стоять на остановке. После 7-8 часов вечера уехать уже трудно.

Работают сотрудники предприятия по графику двое суток через двое, расположен цех на по. Космонавтов. Есть и жалобы на состояние транспорта на некоторых маршрутах. Например, с Ростовского моря все еще ходят старые маршрутки. Салоны у тесные, кондиционеров нет вообще.

Виталий Кушнарев подчеркнул, что это – прямое нарушение обязательств перевозчиков.

- И это вопрос не только удобства пассажиров, хотя оно имеет огромное значение. Это и вопрос мобильности работников, решения проблемы дефицита кадров, - продолжил кандидат в депутаты Госдумы.

Виталий Кушнарев видит решение этого пласта проблем в новых программах развития городского и межмуниципального транспорта.

- Во время предыдущей транспортной реформы мы практически избавились от старых маршруток. Тогда нам помог федеральный бюджет. Но это был период подготовки к Чемпионату.

Нужно продолжать развитие транспорта в Ростове, привлекать для этого федеральные средства. Охватить этими программами не только городские, но и межмуниципальные маршруты. Этому будет способствовать, в частности, развитие Ростовской агломерации, - сказал Виталий Кушнарев.

В параллели с транспортным вопросом с ростовчанами обсудили и проблему рабочих кадров.

- За год в цех не пришла ни одна молодая швея, – пожаловались сотрудники предприятия. – Нет профтехучилищ — большинство из них не пережили 90-е. Сейчас много говорится об их возрождении, но до дела пока не доходит — ПТУ не появляются, престиж рабочих профессий не растет.

Виталий Кушнарев отметил, что раньше ПТУ часто создавались при крупных заводах и фабриках и готовили рабочих для них целевым образом.

– Стоит восстановить эту практику, – заявил кандидат в депутаты. – Многие предприятия уже обучают для себя сотрудников. Но — не с нуля. А где освоить азы профессии? Имеет смысл запустить субсидии на создание учебных площадок при крупных предприятиях.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

На другой встрече, которая состоялась также в донской столице, жители дома на бульваре Комарова подняли вопрос, касающийся спортивных площадок

- Провожу встречи и каждый раз убеждаюсь: город - большое общежитие, где интересы одних вступают в конфликт с другими. Взять, к примеру, спортивные площадки. Где их нет, просят: "Установите - детям негде заниматься спортом!". Где есть, буквально кричат: "Уберите, дети шумят!", - прокомментировал встречу Виталий Кушнарев.

Кандидат в депутаты Госдумы также объяснил, почему возникают такие разногласия.

- Все потому, что нет золотой середины. Часто после установки детской или спортивной площадок во дворах не оказывается тех, кто должен их обслуживать. Должна быть норма: появился объект - сразу ставится на баланс, допустим, районного комбината благоустройства или управления физкультуры и спорта, - заявил кандидат в депутаты.

Если говорить конкретно о проблеме жителей многоэтажки на бульваре Комарова, то это – горы мусора на площадке во дворе.

- Поскольку площадка находится на муниципальной территории, надеюсь органы исполнительной власти обратят на нее внимание. Это - футбольное поле по адресу Комарова, 17а, - обратился Кушнарев к ответственным за содержание этого объекта.

АПТЕКИ И БАНКИ

А жителей поселка Рассвет в Аксайском районе волновал вопрос отсутствия таких важных объектов, как аптеки.

– Аптека была, но закрылась, – рассказали участники встречи. – Стало невыгодно. Теперь приходится ездить за лекарствами в другую часть поселка. Туда ещё можно уехать на автобусе, а обратно часто приходится возвращаться на такси. Потому что вечером автобусы не идут до конечной. Для пенсионеров это затратно.

Виталий Кушнарев отметил, что отсутствие аптек и отделений банков в небольших населенных пунктах – распространенная проблема.

- На мой взгляд, решение должно быть простым: везде сейчас открываются супермаркеты, даже в небольших селах. Это проходные места. Нужно сделать так, чтобы при их проектировании было условие – отвести место для аптечного пункта. И сдавать в аренду. Это самый реалистичный сценарий. Другой – государственная программа содержания аптечных пунктов в малонаселенных территориях. Но это, как мы понимаем, колоссальные деньги. Однако здоровье людей – важнее всего. Мне кажется, в эту тему стоит углубиться и посмотреть, что уже предлагалось на федеральном уровне. А вот в истории с банковскими отделениями - вопрос уже социальной ответственности бизнеса. Со стороны государства будет правильно в данном случае давать рекомендации, а не требовать, - высказался Виталий Кушнарев.

Все наказы, которые прозвучали на встречах с гражданами, были взяты в работу.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовской области – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 02.09.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовской области – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовской области – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.