«Даже не знали, что у нее ребенок»: что известно об убитых в центре Ростова женщине и ее годовалой дочке

Соседи видели женщину очень давно Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростов и вся страна потрясены произошедшим в самом центре города. В одной из квартир полиция нашла трупы 32-летней женщины и ее годовалой дочери. О смерти узнали, когда соседи пожаловались на трупный запах в доме и вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили там два трупа. Судя по видео и комментариям в тематической группе в соцсети, женщина увлекалась магией. В сети появились предположения о том, что убийство могло быть ритуальным. Журналист «КП — Ростов-на-Дону» отправился на место страшного происшествия и пообщался с очевидцами.

ДВЕРЬ БЫЛА ЗАПЕРТА ИЗНУТРИ

По информации следствия, на телах погибших были колото-резаные раны — по одной на животе и по две на спине.

- Порядок вещей в квартире не нарушен, двери и окна были закрыты изнутри и следов взлома не имели, - добавили в донском Следкоме.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и проводят все необходимые проверки.

Жильцы рассказывают, что в этом доме раньше был промышленный цех Фото: Артур СЕЛИМОВ

В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Наш корреспондент отправился к месту трагедии. Обычная пятиэтажка. Во дворе — частная парковка с камерами наблюдения, часть первого этажа отдана под коммерческие помещения. Рядом — разрушенный дом, каких в центре Ростова немало. Как рассказали жильцы дома, это здание бывшей мануфактурной фабрики или цеха.

- Не видели такой, не сталкивались, - ответили охранники парковки, когда журналист показал им фото погибшей женщины.

Дверь в подъезд с утра была открыта: этаж проветривают. Сегодня ничего практически не чувствуется, а вчера в подъезде стоял нестерпимый трупный запах, - пожаловались жильцы. Практически при входе в здание находится лестница, ведущая наверх, а дальше — коридор с квартирами первого этажа. Место совсем не проходное: дверь, за которой полиция обнаружила мертвых женщину и ее дочь — практически в самом конце коридора, то есть хозяйка жила дальше от посторонних глаз.

«С РЕБЕНКОМ НИ РАЗУ ЕЕ НЕ ВИДЕЛА»

Соседи почувствовали неладное, когда почувствовали трупный запах. Обратились к правоохранительным органам и полиции.

- Узнала из общедомового чата, что у нас произошло убийство, - рассказывает соседка с первого этажа Алена Витальевна. - С ребенком я ее ни разу не видела. От дочери узнала, что та родила. Вообще, видела соседку только раз — три года назад, когда у нас было собрание жильцов. Тогда она мне показалась спокойной и нормальной девушкой.

По словам Алены Витальевны, другие соседи, что живут ближе к квартире, где умерли женщина и девочка, слышали странные звуки.

- Соседка сказала, что по ночам слышала какие-то звуки: то ли завывания, то ли мантры.

По словам женщины, жильцы пытались получить разрешение на уборку в злополучной квартире, чтобы ликвидировать трупный запах, но такого не получили — продолжаются следственные действия.

Сначала жильцы почувствовали трупный запах, а о том, кто умер, узнали из общедомового чата Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДЕТЕЙ ОБЫЧНО СЛЫШНО, КОЛЯСКУ - ВИДНО

Другие соседи тоже подтвердили, что не видели погибшую ни с ребенком, ни с коляской, да и не помнят, когда она появлялась на виду.

- Я этих соседей никогда не видела и не слышала, даже не знаю как они выглядят, - сообщила женщина, которая недавно живет в этом доме.

- Трупный запах шел с другого края коридора. Скорая приезжала, милиция, - рассказала другая соседка, которая подробности о гибели узнала от журналистов.

- Этих соседей я вообще не видела. Других с колясками и детьми видно, а этих — нет, - добавила третья женщина. - Страшно, конечно. Очень жаль и женщину, и дочку.

МАГИЧЕСКИЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

По данным следствия, погибшая ростовчанка нигде не работала. Но журналисты «КП — Ростов-на-Дону» обнаружили, что женщина проявляла активность в тематическом паблике о магии: размещала видео и комментировала посты. В соцсетях есть версии, что убийство было ритуальным, некоторые считают, что женщина могла сделать все сама. Что на самом деле произошло, предстоит установить правоохранительным органам.

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