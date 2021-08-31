Увлеклась магией: Женщина и ее годовалая дочь найдены мертвыми в квартире в центре Ростова

В Ростове расследуют загадочную гибель женщины и ее годовалой дочери Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В одной из квартир в центре Ростова обнаружили трупы местной жительницы и ее годовалой дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

В понедельник, 30 августа, около пяти часов вечера в полицию обратились ростовчане и сообщили, что из соседней квартиры идет отвратительный трупный запах. Прибывшие к месту происшествия правоохранители ближе к шести часам вечера вскрыли запертую дверь и обнаружили там два трупа - 32-летней женщины и ее годовалой дочери.

Стражи порядка выяснили, что ростовчанка нигде не работала. Кроме того, судя по видео и комментариям в соцсетях в тематической группе, имела большую страсть к черной магии. Стоит отметить, что на теле у обеих погибших были колото-резаные раны - по одной на животе и по две на спине.

- Порядок вещей в квартире не нарушен, двери и окна были закрыты изнутри и следов взлома не имели, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время следователи по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и проводят все необходимые проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове выясняют обстоятельства гибели женщины и ее годовалой дочери.

Следователи уже осмотрели место происшествия.