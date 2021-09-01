В Ростовской области на дверь учителю повесили гранату

Правоохранители и саперы оперативно прибыли на место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятный и опасный «сюрприз» обнаружила на калитке своего дома учительница русского языка из школы в Веселовском районе Ростовской области.

Накануне Дня знаний кто-то повесил на ее забор гранату. Женщина тут- же вызвала полицию. На место выехали не только правоохранители, но и саперы. Было эвакуировано 14 человек.

Однако выяснилось, что боеприпас оказался муляжом.

- В результате выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что объект, конструктивно схожий с ручной гранатой, к производству взрыва не пригоден. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника найдут, а суд признает вину, то он может сесть в тюрьму на два года.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что по донской столице прокатилась волна ложных сообщений о минировании. Так, звонивший хулиган говорил о том, что бомба заложена в аэропорте «Платове» и на других соцобъектах. Однако ни одно из сообщений не подтвердилось.

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По предварительным данным, поступило сообщение о заминировании (подробнее)