За сборные выступили Хаджикадунич и Баштуш. Фото: ФК "Ростов".

1 сентября прошли отборочные матчи чемпионата мира по футболу. В двух из них участвовали футболисты ФК «Ростов» Деннис Хаджикадунич и Бартоломеу Баштуш.

ХАДЖИКАДУНИЧ ЗА БОСНИЮ И ГЕРЦЕГОВИНУ

Хаджикадунич — гражданин Швеции и Боснии и Герцеговины. В молодежных первенствах он выступал за шведскую сборную, но позже присоединился к боснийской команде. В первом матче боснийцы встретились с «Францией» в Страсбурге. Несмотря на то, что Франция стразу начала с прессинга, боснийцы отлично отражали атаку соперников. А на 36-й минуте боснийцы первыми забили мяч — автором гола стал Джеко. Однако уже спустя четыре минуты Гризманн забил мяч головой. Попытки Хаджикадунича перехватить мяч успеха не возымели.

Хаджикадунич провел на поле 90 минут. Фото: ФК "Ростов".

По результатам матча, команды сыграли вничью со счетом 1:1. Франция так и осталась лидером группы D, а вот Боснии удалось подняться на четвертую позицию. Хаджикадунич провел на поле 90 минут и по итогам игры получил шесть баллов.

БАШТУШ ЗА АНГОЛУ

Бартоломеу Баштуш выступает в составе ангольской сборной. 1 сентября Ангола провела встречу против команды из Египта в гостях — в Каире. Уже на 4-й минуте судья назначил пенальти в ворота Анголы после того, их защитник задел крайнего защитника египетской команды. Полузащитник Муххамед Кафша реализовал возможность, забив первый и единственный гол. Позже сборная Египта еще несколько раз создавала опасные моменты у ворот соперников, но забить так и не смогла.

Баштуш результативными действиями не отметился. Фото: ФК "Ростов".

Счета составил 1:0. Баштуш провел на поле 90 минут, однако результативным действиями не отметился.

Напомним, еще два футболиста «Ростова» Максим Осипенко и Сергей Песьяков вошли в состав сборной России. В первом матче против «Хорватии» защитник и вратарь на поле не вышли. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

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