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Общество2 сентября 2021 17:05

Юристы и экономисты снова в моде: самые популярные специальности года назвали в Ростове

Число бюджетных мест на факультетах выросло, но конкурс остался высоким
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Конкурс при поступлении достигал 10 человек на место.

Конкурс при поступлении достигал 10 человек на место.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Южном федеральном университете назвали самые популярные специальности. Самый высокий конкурс во время приемной кампании - 2021 оказался на шесть направлений.

Как сообщили в вузе, многие абитуриенты по-прежнему хотят стать юристами и экономистами. Абитуриентами востребованы также филологическое, историческое, архитектурное и IT направления. Конкурс при поступлении на эти специальности достигал десяти человек на бюджетное место.

При этом на трех популярных направлениях увеличили число бюджетных мест. В сфере юриспруденции прирост составил 50%, IT-технологий и экономики — по 30%. Появилось больше возможностей выучиться на учителя. Бюджет в сфере педагогики увеличили на 15 — 20%.

На всех факультетах ЮФУ в 2021 году было доступно 6 820 бюджетных мест. Из них 4 210 — для бакалавров и специалистов, 2 610 — для магистрантов.

Ранее эксперты озвучили топ вакансии, где обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Возглавил рейтинг разработчик компьютерных программ высокого уровня - Senior Java developer. Средняя зарплата на этой должности составляет 148 282 рубля. На втором месте оказался Java-разработчик с окладом 146 142 рублей, а на третьем - Java-developer с зарплатой 139 860 рублей. Среди высокооплачиваемых вакансий также оказались водитель бензовоза (92 699 рублей), водитель маршрутного такси (86 167 рублей) и токарь-карусельщик (77 625 рублей).

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