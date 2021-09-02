На спальный микрорайон Ростова обрушился сильный град

Град выпал в Западном микрорайоне города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в четверг, второго сентября, в микрорайоне Левенцовский выпал сильный град. При этом в других районах города в этот время было солнечно.

О разгуле стихии на Западном корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказала местная жительница Елена Криворукова. Правда, по ее словам, град бил недолго – минут десять.

- Пошла в магазин за продуктами – светило солнце, выхожу из супермаркета – град, причем, достаточно крупный. Не удивлюсь, если побило машины. К счастью, он быстро закончился, и я спокойно пошла домой, - рассказала Елена.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, третьего сентября, в первой половине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха утром составит 15 градусов тепла, днем 19 градусов, вечером 18.

Выходные обещают солнечными и без осадков.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что сильный ветер добавил работы ростовским коммунальщикам. Как рассказали в администрации города – в городе из-за сильного ветра повалено пять деревьев. Так одно из них упало на улице Московской, 46.

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