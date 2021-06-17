Пять деревьев упали в Ростове из-за непогоды

Улица Добровольского. Фото: администрация Ростова.
17 июня сильный ветер добавил работы ростовским коммунальщикам. Как рассказали в администрации города – в городе из-за сильного ветра повалено пять деревьев. Так одно из них упало на улице Московской, 46.
Улица Московская. Фото: администрация Ростова.
- Работы по распилу и вывозу деревьев осуществляет одна бригада рабочих, две единицы спецтехники, автовышка и два мини-погрузчика, - добавили в мэрии города.
Кроме того, в центре ведется откачка воды. Оказались затоплены проспект Сиверса, переулок Доломановский, 18 и улица Балочная.
Улица Комарова. Фото: администрация Ростова.
- Подрядной организацией совестно с силами МЧС выполняются работы по очистке дождеприемников ливневых канализаций, - добавили чиновники.
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