Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 6 сентября: как будут работать поликлиники и кафе в ТРЦ

Кафе и рестораны откроют в ТРЦ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 6 сентября анонсировали власти. Постановление об изменении правил подписал губернатор Василий Голубев.
С понедельника в Ростовской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Пациентам разрешили посещать поликлиники, консультироваться с врачами, проходить диспансеризацию. Разрешена и госпитализация, правда стационары могут заполняться только на 50%.
Работодателям разрешили не переводить 30% сотрудников на удаленку. При этом работникам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями по-прежнему придется работать из дома.
В торговых центрах снова смогут работать заведения для развлечения и досуга, а также общепита. Для их посещения нужно предъявить справку о перенесенном заболевании, сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест.
Изменились правила проведения культурных мероприятий и спортивных соревнований. Допустимую заполняемость залов в кинотеатрах увеличили до 50%.
Смягчение ограничений коснулось и работы «Ростов Арены». Теперь на стадионе может быть занято 25% зрительских мест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обязательная вакцинация в Ростовской области: кому больше не нужен сертификат о прививке
Власти изменили постановление об обязательной вакцинации в Ростовской области (подробнее)