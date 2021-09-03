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Общество3 сентября 2021 12:19

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 6 сентября: как будут работать поликлиники и кафе в ТРЦ

Рассказываем подробности о смягчении ограничений в Ростове-на-Дону с 6 сентября 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Кафе и рестораны откроют в ТРЦ.

Кафе и рестораны откроют в ТРЦ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 6 сентября анонсировали власти. Постановление об изменении правил подписал губернатор Василий Голубев.

С понедельника в Ростовской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Пациентам разрешили посещать поликлиники, консультироваться с врачами, проходить диспансеризацию. Разрешена и госпитализация, правда стационары могут заполняться только на 50%.

Работодателям разрешили не переводить 30% сотрудников на удаленку. При этом работникам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями по-прежнему придется работать из дома.

В торговых центрах снова смогут работать заведения для развлечения и досуга, а также общепита. Для их посещения нужно предъявить справку о перенесенном заболевании, сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест.

Изменились правила проведения культурных мероприятий и спортивных соревнований. Допустимую заполняемость залов в кинотеатрах увеличили до 50%.

Смягчение ограничений коснулось и работы «Ростов Арены». Теперь на стадионе может быть занято 25% зрительских мест.

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