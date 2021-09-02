Обязательная вакцинация в Ростовской области: кому больше не нужен сертификат о прививке

Власти внесли изменения в постановление об иммунизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отменено одно из положений об обязательной вакцинации в Ростовской области. Рассказываем, кому разрешили не делать прививку, а кому она еще потребуется.

Главный санврач Евгений Ковалев подписал постановление об изменении требований к иммунизации. Согласно документу, обязательная вакцинация больше не распространяется на студентов вузов и колледжей.

При этом прививка все еще потребуется госслужащим и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления, депутатом областного и муниципального уровня. Вакцинацию должны пройти руководители организаций, работающих в следующих сферах:

- торговля;

- общественное питание;

- транспорт общего пользования и такси;

- салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и иные спортивные организации;

- бытовые услуги;

- клиентские подразделения финансовых организаций;

- многофункциональные центры;

- образование, здравоохранение, социальная защита, социальное обслуживание;

- культурные, выставочные и просветительские мероприятия;

- досуговые, развлекательные и зрелищные мероприятия;

- детские игровые комнаты, детские центры;

- театры, кинотеатры, концертные залы;

- жилищно-коммунальное хозяйство.

В ряде учреждений и заведений от всех посетителей потребуют сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Речь идет об органах службы занятости; ЗАГСах (при личных обращениях); фитнес-клубах, спортзалах, физкультурных и спортивных мероприятиях, предприятиях общепита.

Никто не отменял требование о предъявлении документов при заселении в общежитие. При этом в пресс-службе Южного федерального университета пообещали «КП» подробнее прокомментировать правила заселения.

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