Смягчение ограничений в Ростовской области: какие запреты отменят и что откроют 26 августа

Ряд ограничений перестанет действовать 26 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смягчение ограничений в Ростовской области: рассказываем, что изменится с 26 августа. Власти скорректировали правила работы ряда заведений. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.

Уже завтра возобновят работу бани и сауны, аттракционы в парках культуры и отдыха, «островки» в торговых центрах. Ростовчане снова смогут посетить бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. При этом сохраняются ограничения по заполняемости помещений. Кроме того, попасть во все эти заведения можно, предъявив один из трех документов — сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест.

Послабления коснутся и работы фитнес-центров. Теперь спортивные залы смогут посетить жители младше 18 лет. Увеличивается допустимая заполняемость помещений — на одного клиента теперь должно приходится не десять, а четыре квадратных метра.

Снимается ограничение на 30-процентную заполняемость кафе, ресторанов и столовых. Посетителям по-прежнему нужно предъявить один из меддокументов при посещении закрытых залов. А вот для летних веранд все запреты на посещение сняты.

Изменился порядок проведения спортивных мероприятий и соревнований. Теперь в них снова смогут участвовать зрители младше 18 лет — для этого опять же нужно предъявить документ.

Зрителей допустят на стадионы при проведении профессиональных соревнований. При этом может быть занята только 1000 мест.

Отдельные правила будут действовать на «Ростов-Арене». На футбольные матчи теперь будут пускать пять тысяч болельщиков. При рассадке должны соблюдаться все нормы социального дистанцирования. Как и в случае с другими соревнованиями, на входе у зрителей потребуют не только билет на матч, но и медицинский документ.

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