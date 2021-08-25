Василий Голубев анонсировал смягчение ковидных ограничений в Ростовской области

Власти рассмотрят предложения по корректировке ограничений. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 25 августа, Василий Голубев анонсировал возможное смягчение коронавирусных ограничений. Информацию губернатор озвучил на заседании в правительстве Ростовской области.

- Сегодня утром мне представили предложения по корректировке ограничений. Мы этот вопрос рассмотрим. Однако, если говорить о ситуации, то она все еще напряженная, но мы видим отсутствие роста заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции не превышает 1. В случае сохранения этой ситуации и хорошей тенденции мы решение о корректировке будем снижать, - сказал Василий Голубев.

При этом глава региона напомнил, что ограничения ввели не просто так, а из-за сложившейся эпидобстановки. Решение принимали исключительно для защиты здоровья жителей Дона.

- Я постоянно и в полном объеме обладаю информацией о мнении людей, которые высказывают обращения, просьбы, иногда недовольство. Но наш приоритет - здоровье жителей области. И эти три недели - инкубационный период. Сегодня он привел к тому, что мы, надеюсь, остановились и будем динамично снижаться. Это означает, что в ближайшее время ограничения будут заметно корректироваться, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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