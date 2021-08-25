Минстрой: Донской инфекционный центр в Ростове будет сдан в сентябре

Готовность учреждения - 99%. Фото: сайт правительства Ростовской области

В министерстве строительства региона прокомментировали готовность строящейся в Ростове инфекционной больницы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре. Сроки были обозначены на заседании правительства Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев попросил министра строительства прокомментировать противоречивые данные в ряде публикаций о степени готовности медицинского центра.

- Рассказывают, что инфекционная больница построена на 58% и вводить мы ее будем в декабре. Какова реальная ситуация, - уточнил глава региона.

- В целом строительство объекта завершено на 99% по всем корпусам. Мы находимся на стадии исправления замечаний и проводим испытания коммуникаций и по некоторым позициям планируем выходить на комплексные испытания, - рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц. - 58% - это был показатель по принятым оплаченным работам за 6 месяцев текущего года. Сейчас цифры изменились.

Также министр обратил внимание на то, что стоимость больницы осталась той же. Это будет высокотехнологичный объект — самый современный во всей стране.

- Ввести в эксплуатацию больницу планируем в сентябре, - говорит министр. - По смете больница будет стоить как и прежде — не более 3,5 млрд рублей с учетом добавленных сумм на проектирование и строительство. Оборудование уже закуплено и находится на складах, часть крупной техники уже монтируется, ведется наладка, - обратил внимание Сергей Куц.

Инфекционная больница будет состоять из девяти зданий, в том числе будет включать четыре палатных отделения в одноэтажных корпусах на 45 мест каждое и реанимационное отделение на 20 коек с операционной.

Напомним, донской инфекционный центр начали строить в июне 2020 года.

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