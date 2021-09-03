Какие дети не пропадают: Простые способы как обезопасить школьника от внезапного исчезновения по пути из школы в Ростове

Что делать, чтобы обезопасить ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние три месяца в Ростовской области пропали 330 жителей, только за август потерялись 117 человек. И большинство в этом списке приходится на детей и пенсионеров.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как обезопасить родных и близких, и с помощью каких устройств можно определить местонахождение человека или подать ему сигнал.

«МУЖ ПРОПАЛ, ПОЭТОМУ БОЯЛАСЬ ЗА ДОЧЬ»

Светлана Валентиновна признается, что раньше, когда видела листовки с пропавшими людьми, думала, что это случается только в неблагополучных семьях или с теми людьми, у кого есть проблемы с памятью. Пока не потеряла мужа в 2008 году. Тогда они с семьей только переехали в пригород Ростова из Батуми.

В то время семейство испытывало финансовые трудности, и Евгений брался за любую работу, ведь в семье росла дочка и были пожилые родители. В один из дней глава семейства поехал искать заработок на ближайший рынок, но так и не вернулся домой.

Свидетели видели как он садился в автомобиль, но больше никаких зацепок о пропаже не поступило. Искали долго, но все оказалось бесполезно. Ни полиция, ни местные активисты так и не смогли разыскать человека.

- После пропажи мужа у меня осталась дочка на руках, она как раз окончила 5 класс. Мы жили в частном секторе, до школы было 3 километра и весь путь проходил по неосвещенным улицам, лесопарку и через заброшенные стройки, - вспоминает с тревогой Светлана. - Я тогда очень сильно переживала, не могла смириться с пропажей мужа и боялась, что с дочкой что-то случится. Поэтому старалась ее встречать по возможности.

После происшествия Светлана начала больше уделять время безопасности дочери. Следить, чтобы Арина выходила из дома с заряженным телефоном, держала в телефоне все контакты ее одноклассниц и точное расписание занятий. Если школьница шла на мероприятия или к подругам, всегда должна была оставаться на связи со своими родственниками.

Даже сейчас когда дочка уже взрослая, они с матерью по прежнему соблюдают элементарные правила безопасности: предупреждают друг друга о планах, в позднее время избегают неосвещенных улиц.

УЧЕБНАЯ ПОРА - «ПОВОД» ПОТЕРЯТЬСЯ

С приходом осени у детей и подростков начинается учебная пора, а это значит, они каждый день проделывают путь минимум от дома до школы и обратно. Многие не могут удержаться от соблазна и идут погулять после учебы, а если родители на работе, то прогулка может затянуться до позднего вечера. Школьники идут к водоемам, любят заброшенные здания и другие места повышенной опасности.

Волонтеры, которые участвуют в поисках пропавших людей, предупреждают, что очень часто похитители следят за своей жертвой и выбирают тех детей, кого не встречают взрослые, и которые непринужденно одни гуляют после школы - это явный признак того, что скорее всего родители на работе и ребенка сразу не начнут искать. Кроме того ребята могут просто забрести в незнакомую местность и не заблудиться. Поэтому в наше время тщательно следить за расписанием и передвижениями ребенка — обязательно.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» предупреждает родителей о возможных опасностях и подготовил несколько рекомендаций, которые помогут обезопасить ребенка в городе.

- Всегда нужно следить чтобы у ребенка на телефоне был полный заряд батареи.

- Исследуйте весь путь ребенка от школы и до дома чтобы, проложить маршрут так, чтобы он по возможности избегал заброшенные стройки, гаражи, плохо освещенные участки.

- Ребенок должен выучить ваш номер телефона наизусть.

- Научите ребенка правилу: если проехал свою остановку, он не должен выходить из автобуса, а остаться с водителем, чтобы он привез его обратно.

- Дети не должны идти с незнакомыми, если они их зовут - об этом нужно постоянно напоминать!

- Придумайте вместе с сыном или дочкой особенный пароль, чтобы в случае опасности ребенок мог позвонить и назвать его, а взрослые сразу поняли в чем дело.

- По возможности необходимо встречать и провожать детей до места учебы или дополнительных занятий.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ

Помимо основных способов обеспечения безопасности существуют альтернативные методы, которые связаны с использованием специальных устройств. Мобильные системы сделали нашу жизнь максимально открытой и лишили конфиденциальности, но тут есть и свои плюсы — мы можем быстро найти родственника и выйти и с ним на связь.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» промониторил рынок таких гаджетов и выяснил, какими устройствами можно снабдить ребенка и сколько это будет стоить.

Самый и простой бюджетный способ - это установить себе и ребенку специальное приложение, с помощью которого можно отследить местоположение, а также оповестить школьника, если он вдруг не берет трубку. Благодаря программному обеспечению можно мониторить количество заряда на смартфоне, просматривать весь путь ребенка, а также включать дистанционно микрофон и прослушивать все звуки и разговоры, которые происходят вокруг. Первую неделю приложение бесплатное, но потом придется заплатить 1000 рублей за годовую подписку. Но стоит ребенку включить авиарежим или выключить телефон, то приложение уже не будет работать.

УМНЫЕ ЧАСЫ ВМЕСТО СМАРТФОНА

На рынке техники появилась специальная линейка устройств для школьников, в которые уже встроена функция отслеживания геолокации.

- Сейчас у родителей очень популярны смарт-часы,- рассказывает специалист по гаджетам Александр. - Там уже есть сим-карта для связи, устройство пишет звук и получает уведомления. Таким образом, школьник всегда остается на связи и нет нужды покупать для него дорогостоящий смартфон. Цена таких устройств варьируется от 1000 до 5500 рублей. Самые топовые модели даже способны отслеживать пульс и эти данные отправлять родителям на телефон.

- Часы с GPS-трекером имеют ряд преимуществ перед обычными смартфонами: у них медленнее садится батарея, к тому же дети их лучше слышат, когда им звонят, - рассказывает специалист из поискового центра «ЛизаАлерт». - В нашей практике мы ни разу не искали детей с подобными часами, а это значит их работа более-менее стабильна.

У ростовчанки Екатерины две дочки: они ходят в школу в разное время, и мама поддерживает с ними связь через смарт-часы.

- Это очень удобно. Например, я могу дочке вызвать такси, потому что точно знаю где она находится. Принципиально не покупаю ребенку смартфон: они там начинают знакомиться в соцсетях с сомнительными людьми, поэтому стараюсь оградить от этого.

В случае опасности телефон может сесть, а смарт-часы попросту потеряться или слететь с руки ребенка. Нередко школьники поняв, что за ними следят, стараются сами обойти защиту, тогда имеет смысл приобрести gps-маячок и вшить его в рюкзак или одежду. Подобный девайс работает при низком энергопотреблении и даже при слабом покрытии мобильной сети. Стоит такое устройство обычно 800- 1500 рублей.

«В НАШЕ ВРЕМЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО!»

Иногда родители сетуют на излишнюю нежность нынешних детей, в противовес вспоминая свое детство, и рассказывают про свои невероятные приключения - поездки в другие города, прогулки в лесу и рыбалку в одиночестве на заброшенном пруду. Им кажется, если с ними плохого не случилось, то и за детей переживать не стоит. Но это было другое время, и окружающая действительность тоже была совсем иная.

Несмотря на кажущую безопасность, город представляет большую угрозу для детей. В донской столице, и в райцентрах много темных уголков, где человек может просто так пропасть. При этом в городе передвигается так много людей и транспорта, что зачастую отследить потерявшегося человека по камерам видеонаблюдения не получается.

Поэтому взрослые должны постоянно общаться со своими детьми, интересоваться их жизнью и точно знать, где ребенок находится. Только такой подход сделает жизнь школьников безопаснее и все дети вернутся домой.

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