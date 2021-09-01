Минувшим летом в Ростовской области без вести пропали 330 человек

В Ростовской области за лето пропали 330 местных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшим летом в Ростовской области был установлен антирекорд по исчезновению людей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг". За три прошедших месяца в донском регионе бесследно пропали 330 местных жителей. Самое большое количество исчезновений было зафиксировано в августе.

- Август стал антирекордным – 117 заявок. Столько за месяц не было никогда, все девять лет», - говорится в тексте сообщения.

В связи с этим волонтеры подготовили памятку для родителей школьников и родственников пожилых людей:

1. Заряженный телефон у ребенка – безусловная необходимость. Всегда.

2. Телефон, записки в карманах и бирки с контактами родных на одежде у пожилых людей с проблемами с памятью – очень важно.

3. Подростки хорошие. Но требующие вашего внимания, уважаемые родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нуждающийся в медицинской помощи пожилой человек пропал в Ростовской области.

О Юрии Паленном из поселка Матвеев Курган ничего не известно больше недели.