Съездил на море и подружился с сойками: как сейчас живет мальчик из Ростова, задышавший спустя полгода после рождения

Родителя Тимурку просто обожают. Фото: из архива семьи

Тимур Медведев – улыбчивый 11-месячный мальчуган, обожающий прогулки, игрушки и, конечно же, родителей. Мальчик – первенец ростовчан - самая большая ценность, которая есть у супругов.

А еще каких-то пять месяцев назад он в прямом смысле жил в больнице. Тимур родился на свет с экстремально низкой массой – всего 600 граммов. Он помещался в половину крупной ладони оперирующего врача и мог бы поместиться в небольшую ладонь мамы Виктории. Медики ростовского перинатального центра не делали никаких прогнозов, просто начали бороться за жизнь крошечного мальчика. Четыре месяца он провел на аппарате искусственной вентиляции легких, и еще два – в кислородной маске. Все это время сердце мальчугана могло перестать биться в любой момент. Но благодаря профессионализму команды врачей ПЦ Тимур выжил.

Проблемы со здоровьем у мальчика остались. Например, неожиданно у него может начать синеть носогубный треугольник и тогда ему требуется кислородная поддержка. Поэтому дома всегда в запасе несколько кислородных баллонов.

Но в целом он растет, крепнет, развивается и дарит папе и маме счастье быть родителями.

- Недавно всей семьей поехали на Черное море. Тимурке там очень понравилось. Он грелся на камушках, а пару раз я его даже окунула. Вот только в ночь перед отъездом домой у него начал резаться зубик и впервые в жизни подскочила температура, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Виктория Медведева.

Тимурка растет улыбчивым и жизнерадостным ребенком. Фото: из архива семьи

Кстати, мама уже начала вводить прикорм. Говорит, что сын – мясная душа, а вот овощи жалует не особо.

- Вообще, Тимурка – хохотун и улыбун. Когда подношу его к зеркалу, и спрашиваю: «Кто это у нас такой красивый?», начинает смеяться в голос. Он себя любит, - рассказывает Виктория.

По словам Виктории, мальчик уже начинает произносить слоги.

- А еще у нас за окном живут сойки. Тимка с ними болтает, а они ему подражают. В общем, сын с ним подружился, - говорит женщина.

Кстати, уже сейчас ясно, что у мальчика будет выдержанный характер.

- Мне почему-то так кажется. А вот на кого похож – пока не поймем. И мужа черты есть, и мои. А вообще Тимурка – папин сын, готов сутками у него на руках сидеть, - улыбается мать.

Кстати, сейчас мальчик весит шесть кило, почти в 10 раз больше, чем при рождении.

- Мы с мужем благодарны врачам ПЦ за то, что спасли нашего Тимурку. Это врачи и люди с большой буквы, - сказала ростовчанка.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что медики ПЦ выходили еще одного малыша, который при рождении весил всего 620 граммов.

Малышу и родителям пришлось несладко: новорожденный смог самостоятельно дышать и есть только через несколько месяцев после появления на свет.

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