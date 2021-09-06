Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Самое главное в церкви - это не стены, а люди»

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий встретился с представителями СМИ. Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Ровно десять лет назад было принято решение об образовании в пределах Ростовской области Донской митрополии, включающей в себя Волгодонскую, Ростовскую-на-Дону и Шахтинскую епархии. Ее главой был назначен Преосвященный Ростовский и Новочеркасский Меркурий. О том, что уже сделано за это время, а что еще предстоит, Владыка рассказал представителям СМИ.

«ЭТО ТРУД ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ»

Так, на территории Донской митрополии действуют три монастыря и 116 памятников архитектуры религиозного назначения. При этом с 2011 по 2021 год в Донской митрополии количество зарегистрированных приходов увеличилось с 268 до 442, а количество храмов и молитвенных помещений с 385 возросло до 558. За тот же период было совершено 37 великих освящений.

Принципиальное внимание в рамках встречи было уделено и истории реставрации дореволюционных храмов, являющихся объектами архитектурного наследия, а также Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В его семилетнюю реставрацию – он очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны - было вложено большое количество сил и творческого энтузиазма

- Это труд огромного количества людей – специалистов, художников, реставраторов, священников, благотворителей, - отметил Владыка Меркурий. - Все, что сделано - результат консолидированного участия общества. Следующий шаг – социокультурная среда вокруг Собора. Мы уже начали проводить на территории концерты классической музыки. Но требуется концептуальное осмысление того, что находится на Соборной площади. И для этого необходимо не только внимания церкви и культурного сообщества, но и руководства города и области. Надеемся, что все будет осуществлено.

В начале встречи митрополит Меркурий выступил перед присутствующими со вступительным словом. Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ХРАМОВ

Рассказал Владыка и о продолжающейся масштабной реставрации храма в станице Старочеркасской, а также - строительстве новых.

- Я считаю, что в Ростове надо закладывать около 10 новых храмов с учетом развития новых микрорайонов. И это факт. В ближайшее время мы планируем построить точную копию Троицкого собора Сергиевой лавры в микрорайоне Левенцовский. Это будет духовный центр, где ребята смогут обучаться искусствам, в том числе резьбе по дереву, вышиванию. Там должна быть и парковая зона, куда можно прийти отдохнуть, и где не страшно отпустить своих детей. То есть сопутствующая инфраструктура там, где люди могут получать церковное образование, - рассказал Митрополит.

Также за десять лет на Дону выросло и число воскресных школ, действующих при приходах: если еще десять лет назад их было 118, то уже сейчас 317. А число учащихся в воскресных школах стало более чем вдвое больше - 5 934 человека.

Представитли СМи смогли задать свои вопросы Владыке. Фото: Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

«БЫТЬ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ – НЕ ДЕКОРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ»

Митрополит Меркурий рассказал о возрастающем количестве молодого духовенства, которое имеет хорошее образование и профессиональную подготовку, способное к конструктивному диалогу с обществом не только в церковной ограде, но и во внешнем мире.

- Быть священником - это призвание, заставить быть им невозможно, - подчеркнул Владыка. - Самое главное в церкви - это не стены, это люди. Сейчас я бы обратил внимание на взаимодействие церкви с образовательными организациями, в том числе и с детсадами. Здесь у нас пока большой пробел. Нужно выстраивать взаимодействие с образовательными учебными заведениями. Второй момент - взаимодействие церкви и вооруженных сил. Есть планы и по взаимодействию церкви и казачества. Хотел бы подчеркнуть: быть верующим человеком - это не декоративная функция. Это означает чувствовать себя христианином везде: в быту, в семье, в школе, на работе и этому надо научить.

Кроме того, в честь десятилетия образования Донской митрополии Владыка наградил Епархиальными медалями святого Павла Таганрогского представителей СМИ, внесших особый вклад в развитие взаимоотношений между журналистским сообществом и Русской Православной Церковью в регионе. В числе награжденных - директор Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева.