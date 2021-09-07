Кандидат в депутаты Виталий Кушнарев заявил, что необходимо взять под контроль рост цен

Виталий Кушнарев в своей программе предлагает меры по сдерживанию роста цен.

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону, кандидат в депутаты Госдумы по 152 округу Виталий Кушнарев внес в свою предвыборную программу статью, касающуюся инфляции и роста цен. Он считает, что этот вопрос — один из самых острых в стране. Виталий Кушнарев по пунктам расписал, какие меры помогут взять цены под контроль.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

- В июле Центробанк изменил свой прогноз по инфляции в целом с 4 до 5 % по итогам 2021 года. А уже в первом полугодии она составила 6,5 % — и это самый большой показатель с 2016 года. Однако есть и другое понятие — продовольственная инфляция. Она показывает, насколько подорожали продукты питания. И этот показатель выше, чем инфляция в целом. Например, по данным на март этого года, средний рост цены набора из 24 социально значимых продуктов питания за год составил 15,6 %. Опросы показывают, что в России 60 % людей тратят на еду больше 60 % доходов. Очевидно, что в таких условиях подорожание продуктов на 15 % чревато значительным падением уровня жизни, — сообщает в своей программной статье кандидат.

Далее Виталий Кушнарев называет конкретные причины инфляции. Среди них – колоссальный рост цен на минеральные удобрения. И, как следствие, рост цен на продукты.

На себестоимость производства продуктов влияет и цена на дизельное топливо – оно стоит уже больше 50 рублей за литр.

- Лекарства в российских аптеках часто импортные. Их доля в продажах — 53,5 %. Отечественные медикаменты производятся в основном из китайского и индийского сырья — на него приходится 80 %. То есть падает рубль — растут цены, - поясняет Виталий Кушнарев.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦПОДДЕРЖКА

Виталий Кушнарев предлагает ряд мер, которые помогут переломить ситуацию:

- Мои предложения таковы: ввести экспортные пошлины на минеральные удобрения. Сейчас 70 % этой продукции продается за рубеж. Необходимо повысить долю продаж на внутреннем рынке. Если предложение станет выше, ужесточится конкуренция и производителям удобрений придется снижать цены. Установить разумные акцизы на нефтепродукты. Доля налогов и сборов в себестоимости топлива, в том числе дизеля, — около 65 %. В результате каждое повышение акцизов ведет к чувствительному подорожанию горюче-смазочных материалов. Сократить зависимость от зарубежной интеллектуальной собственности. Россия закупает за рубежом семенной и генетический материал, племенных сельскохозяйственных животных, пестициды, гербициды и т. д. При этом у Ростовской области хороший потенциал развития научных школ в сфере агропромышленного комплекса. Развивать отечественное производство лекарств и сырья для фармацевтической промышленности, - говорит Виталий Кушнарев.

Кроме этого, кандидат в депутаты предлагает использовать положительный опыт соцподдержки других стран.

- В России около 20 млн человек живут за чертой бедности, – объясняет Виталий Кушнарев. - Им можно помочь адресно, выдавая продовольственные сертификаты. В других странах, в том числе лидирующих по доходам населения, эти механизмы применяются вполне успешно.

— Цифры, которые каждый из нас видит на полках магазинов, — основной фактор, влияющий на благополучие россиян. А значит регулирование цен — одна из важнейших задач федеральной власти, - подытожил Виталий Кушнарев.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления - 26.08.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.