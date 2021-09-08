Ростовчанка считает, что в Краснодаре чище и больше парков. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

27-летняя Екатерина переехала из Ростова-на-Дону в Краснодар в 2017 году. Девушка уехала из родного города из-за работы — ей предложили хорошую должность. За четыре года ростовчанка изучила все особенности жизни в новом городе: от цен в магазинах до менталитета местных жителей. Екатерина рассказала о плюсах и минусах Краснодара и сравнила его с Ростовом.

СЛИШКОМ МНОГО ЛЮДЕЙ

Екатерина — далеко не первая, кто решил бросить все и махнуть в Краснодар. По словам Кати, город настолько перенаселен, что это чувствуется даже во время прогулки — на улицах всегда многолюдно. Небольшая кубанская столица уже не справляется с потоками переезжающих.

В Краснодаре почти всегда многолюдно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— С этим связана переполненность детских садов и школ. Мне лично эта проблема не знакома, у меня пока нет семьи и детей. Но я слышала много таких жалоб. Люди, например, переезжают в другой район и не могут пристроить ребенка в детский садик. А одна краснодарская школа в этом году прославилась тем, что там теперь есть 1 «Я» класс, — рассказывает собеседница.

Зато перегруженность дорог Катя успела ощутить на себе. Говорит, что в Ростове такой транспортный коллапс случается из-за ЧП, в Краснодаре — это обычное дело. Здесь никого не удивишь, что простоял в пробке два часа.

Есть в Краснодаре и проблемы, знакомые ростовчанам. Потопы из-за неработающих ливневок регулярно случаются в обоих городах.

—В каких-то районах проблема стоит более остро, в каких-то — менее. Но думаю эту проблему просто сложно решить и в Краснодаре, и в других городах. Чтобы заменить старые канализационные сети, нужно немало средств.

Двухчасовые пробки в Кранодаре - обычное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС

Несмотря на проблему пробок, Катя хвалит краснодарский общественный транспорт. На поездки приходится тратить больше, чем в Ростове — 30 рублей, но передвигаться удобнее.

— Во-первых, транспорт ходит по расписанию. Если стоишь на остановке, то ты гарантированно уедешь максимум через десять минут. В Ростове можно и полчаса стоять ждать автобус. И транспортная сеть так развита, что что тебе не нужно ехать с пересадками. Ты всегда можешь подобрать прямой маршрут. В Ростове приходилось пересаживаться, даже если расстояния небольшие.

Во время пробок краснодарцев выручают трамваи. Здесь они ездят по отдельной полосе, которая не пересекается с транспортными потоками. Даже если дороги парализованы, можно сесть на трамвай и добраться до места быстро и без проблем.

Гулять ростовчанке больше нравится в Краснодаре. Фото: Кристина Круговых

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД С ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ

Екатерине приятнее гулять по Краснодару. На улицах чище и нет проблем с озеленением — повсюду парки, скверы и тенистые аллеи. А вот архитектурный облик Ростова девушке нравится больше.

— Краснодар архитектурно не оформлен. С историческими зданиями соседствуют небоскребы, прямо в центре города можно наткнуться на частный сектор. В Ростове все-таки сохранили историческую часть, здесь нет таких контрастов.

При этом, по ощущениям Кати, люди в Краснодаре более открытые и приветливые. По ее словам, в Ростове она часто сталкивалась с хамством в поликлинике или магазине, в Краснодаре такое случается реже. Более того — в новом городе она чувствует себя безопаснее.

— Уровень преступности в Краснодаре ниже, и это чувствуется. Вечером по улице можно идти одному спокойно. В Ростове, когда темнеет, мне страшно ходить даже по своему району. В общем, солнечный город с позитивными и добрыми людьми.

Катя говорит, что любит родной ростов со всеми его недостатками. Фото: администрация города.

«ВСЕ РАВНО ЛЮБЛЮ РОСТОВ»

По словам Кати, жизнь в Краснодаре стоит примерно столько же, сколько и в Ростове. Зарплаты сопоставимы, цены на товары и услуги не отличаются. О подорожании недвижимости она только слышала, поскольку давно живет в своей квартире. Возвращаться на родину она не собирается.

— В целом, Ростов и Красндар очень похожи. Я обосновалась в Краснодаре и уезжать не собираюсь — здесь мой дом, работа. В Ростове чувствую себя как в гостях. Но все равно люблю родной город, люблю сюда приезжать.

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