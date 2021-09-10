«Взял наказы в работу»: Виталий Кушнарев продолжает встречи с избирателями

Все наказы избирателей Виталий Кушнарев взял в работу.

Кандидат в депутаты Госдумы по 152-му округу Виталий Кушнарев ежедневно проводит встречи с избирателями. На них бывший глава администрации Ростова-на-Дону знакомится с проблемами граждан и предлагает конкретные пути решения. Кроме того, по итогам этих встреч формируется «портфель» наказов избирателей. Рассказываем о том, как прошли последние встречи с гражданами.

«ТАКОЙ ТРУД ДОЛЖЕН ХОРОШО ОПЛАЧИВАТЬСЯ»

Одна из встреч с избирателями проходила в Новочеркасске, в доме для престарелых и инвалидов. Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ пообщался с коллективом учреждения. Сотрудники задавали самые разные вопросы и говорили о проблемах города. Среди них - несанкционированные свалки, неотремонтированная спортивная школа, разбитые дороги.

- Но для меня главным впечатлением стала тяжелая работа, которую делают сотрудники интерната. Они ухаживают за людьми, которые не могут позаботиться о себе сами. Это - пожилые люди, инвалиды 1-й и 2-й групп всех возрастов старше 18 лет. При этом сотрудники интерната содержат в порядке территорию площадью около пяти гектаров. Такой труд должен хорошо оплачиваться, - заявил Виталий Кушнарев.

При этом кандидат в депутаты рассказал, каким образом можно увеличить зарплаты.

- Конечно, добиться этого мгновенно мы не сможем. Но с чего-то нужно начать. Первый шаг, который я предлагаю - поднять оклады работников социальной сферы минимум до уровня МРОТ. С надбавками это уже станет для них подспорьем, - сказал Виталий Кушнарев.

ОТТОК КАДРОВ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Отток молодежи из маленьких населенных пунктов в крупные города Виталий Кушнарев обсудил на заседании Совета директоров и предпринимателей Новочеркасска.

- Я неоднократно поднимал этот вопрос по сельским территориям. Но это не только их проблема. Из территорий нашего избирательного округа с ней не сталкивается только Ростов. Хотя и там за лучших работников - жесткая конкуренция. В том числе - со столичными работодателями. Поэтому с удовольствием откликнулся на приглашение директоров и предпринимателей Новочеркасска. Разговор получился интересный, – прокомментировал еще одну встречу Виталий Кушнарев.

Кандидат в депутаты Госдумы уверен, что для предпринимателей и руководителей дефицит кадров - один из главных вопросов.

- Новочеркасск - город студенческий. Многие молодые люди приезжают учиться из других регионов. Стажируются, работают во время учебы и некоторое время после выпуска. Но не оседают. Возвращаются домой, едут в Ростов, в Москву. Что с этим делать? Ответ один: улучшать городскую среду. На это направлен целый ряд госпрограмм и проектов, - продолжил Виталий Кушнарев.

Также требуется повысить бюджетную независимость городов.

- Я выполнял господряд, в условиях которого была прописана доставка определенного вида щебня. Самого дешевого, - привел пример один из участников встречи. – Но его бы потребовалось везти из другого региона. Итоговая стоимость получалась такая, что дешевле оказалось купить более дорогой щебень донского производителя. Но его заказчик отказался принимать.

В результате предприниматель чуть не обанкротился.

У этой проблемы есть и другая сторона.

- Когда все решает цена, может страдать качество. Ладно, щебень. А если это продукты для школ и детских садов? Я сталкивался с тем, что сливочное масло для них закупали по 150 рублей за килограмм. Что это за продукт? Тогда я был главой администрации Ростова. Конечно, распорядился расторгнуть этот контракт. Но такая ситуация просто не должна была возникнуть, - заявил Виталий Кушнарев.

По результату встреч портфель кандидата пополнился новыми наказами избирателей. Все наказы взяты в работу.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 09.09.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.