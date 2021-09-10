Принесут в класс всевозможные болячки: Ростовский врач рассказал, как уберечь ребенка от болезни в сентябре

Врач призывает родителей школьников, которые часто болеют, приступить к профилактике уже сейчас Фото: Олег ЗОЛОТО

Сентябрь в Ростове начался неожиданно холодно, и хоть снова потеплело, но утром и по вечерам уже зябко, а школьники до сих пор ходят в маечках с коротким рукавом. В «КП - Ростов-на-Дону» поговорили с ростовским педиатром, как смягчить для ребенка переход в осень с холодами и школьными стрессами, чтобы через неделю-две под кабинетом врача не выстроилась армия заболевших.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА

Осень набирает обороты и дневная жара сейчас явление кратковременное. Поэтому утром набросить курточку с утра нужно, а после занятий можно и в рюкзак ее забросить. Но прохладный воздух по утрам — ни в коем случае не повод чрезмерно кутать ребенка, как это любят делать некоторые заботливые родители.

- В помещении еще спокойно можно ходить в рубашке с коротким рукавом, а сверху — пиджачок или курточка — одеваем ребенка послойно, а не в один толстый свитер, в котором через час станет жарко, а уже не снимешь, - напоминает родителям прописные истины врач-педиатр Людмила Садовая.

Доктор радуется, что сейчас в регионе дети учатся очно, потому что удаленка перед компьютером - враг детского зрения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самым главным при переходе в осень Людмила Александровна считает профилактику — как закаливание, так и с применением препаратов.

- Один раз в сутки давайте ребенку противовирусный препарат хотя бы первый две недели — это профилактическая доза, и от нее ничего плохого не будет, - говорит педиатр. - В классах дети находятся скученно долгое время. Кто-то здоровый, а кто-то приболел и учится. Любой может принести из дома, из своего круга общения инфекцию. Так вот, чтобы здоровый от больного не заразился, нужно принимать раз в сутки по таблетке противовирусного препарата. Для часто болеющих детей лучше пропивать по три таких курса с начала осени — укреплять иммунитет.

К часто болеющим детям — подход должен быть более основательным, а профилактические мероприятия будут эффективными, если заниматься ими дольше.

- Детям с хроническим тонзиллитом надо начинать укреплять свое горло уже в сентябре, даже если на улице еще тепло. Полоскать по утрам горло. Причем разными растворами. Первые десять дней, допустим, разводить настойку календулы в воде, в следующие десять дней — эвкалипта, потом ромашка, дальше можно брызгать спреи. Слабое горлышко нужно обязательно укреплять, чтобы в сезон меньше болеть, - рассказывает Людмила Александровна.

Врач напомнила, что «хроникам» по риниту и всем, кто часто болеет, нужно промывать по утрам и вечерам нос. Есть множество аптечных средств, но и самим такое не проблема сделать. Доктор подсказывает рецепт: половину чайной ложки соли растворяем в стакане чуть теплой воды, которую заранее прокипятили, — вот вам и солевой раствор, дешево и сердито.

РЕЖИМ ДНЯ ВАЖНЕЕ ТАБЛЕТОК

Что касается питания, никаких особых рекомендаций педиатр не называет: достаточно того, что рацион будет полноценным, а прием пищи — своевременным.

А главное, что укрепит ребенка, - соблюдение режима дня.

- Поменьше телевизора, компьютера, телефона — больше прогулок на свежем воздухе. Есть час, от силы — полтора, когда можно сидеть за экраном и то с перерывами, - инструктирует опытный врач. - Когда удаленка — это другое дело, и дело, кстати, для здоровья детей не самое лучшее. Страшно представить, если когда-нибудь бумажные учебники заменят на планшеты.

Первый помощник в укреплении иммунитета - не таблетки, а грамотный режим дня, - уверен педиатр Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Людмила Александровна искренне рада, что сейчас дети посещают занятия очно: значит, времени за компьютером проводят меньше. И напоминает: даже без удаленки правило полутора часов за экраном никто не отменял.

- В остальное время — здоровый режим дня: подъем и отбой вовремя, завтраки, обеды и ужины без пропусков, послеобеденный отдых, уроки — всему свое время. А то дети уже как зомби: даже летом выходят на площадку и сидят в телефонах — вот и вся игра на воздухе, - убедилась, глядя на внука, - рассказывает доктор. - Тогда ввела такую практику: идешь на улицу гулять — никакого телефона, общайся, играй, и, знаете, работает.

ПРО КОВИД

Людмила Садовая подтвердила, что в этом году, действительно, больше детей болеют ковидом, причем любого возраста — и груднички, и практически взрослые.

- Те дети, которых наблюдаю на своем участке, пневмонией не болели, и у коллег в поликлинике ребята переносят заболевание довольно легко, тяжелых пациентов не было. У кого-то был легкий кашель, насморк, и проходит при назначении соответствующей терапии, очень быстро. Мы видим, что дети также легче, чем взрослые переносят заболевание, - говорит Людмила Александровна. - Обращаются с обычными простудными симптомами — сразу берем ПЦР-тест, и если приходит положительный результат, начинаем лечение: два противовирусных препарата, один антибактериальный, остальной противоковидный протокол — и все проходит достаточно быстро. Редко, когда второй тест через десять дней оказывается положительным.

Доктор рассказала, что детям при госпитализации также делают тест на коронавирус.

- Конечно, если ребенок поступает экстренно, кладем в отделение «кота в мешке», как и у взрослых, и уже в стационаре делаем тест. Если пришел положительный, выписываем его и всю контактировавшую с ним палату домой долечиваться, помещение замывается.

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