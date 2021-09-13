В Ростове полицейские начали патрулировать улицы на электромобилях

Транспорт будут привлекать для охраны порядка в пешеходных зонах. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону полицейские начали патрулировать улицы на электромобилях. На таком транспорте полицейские будут следить за порядком и в прогулочных зонах и парках, сообщили в донском управлении МВД.

Пока в арсенале полиции два электромобиля — они впервые выехали на службу в День города, 11 сентября. Полицейские разъезжали по Левобережному парку и охраняли порядок во время праздничных гуляний. В этот раз концерт обошелся без инцидентов, и помощь полицейских никому не потребовалась. Но в полиции уверены, что транспорт незаменим для работы в различных местах отдыха, скверах, парках, пешеходных зонах.

— Использование электротранспорта позволит обеспечить максимально быстрое реагирование полицейских на информацию о необходимости оказания помощи гражданам в туристических зонах, — прокомментировали в донском МВД.

Специалисты также отмечают, что электромобили работают от аккумуляторов, а потому просты в эксплуатации. А в управлении просты и надежны.

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