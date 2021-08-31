Пьяный и на самокате: жителю Ростова грозит тюрьма за ДТП с иномаркой

Ростовчанина ранее уже лишили прав за пьяное вождение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове 32-летнего водителя электросамоката поймали на повторном нарушении и ДТП в нетрезвом виде. Теперь мужчина ответит перед законом по уголовной статье. Ему грозит до 2 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, лихача на Kugoo поймали на проспекте 40-лет Победы. Он врезался с Mazda 3. Никто не пострадал, но авто получило механические повреждения.

Правоохранители выяснили, что мощность двигателя у самоката была 2,4 кВт. После этого его сразу же приравняли к категории транспортных средств. А потом стажи порядка узнали, что ростовчанина ранее уже лишили прав за пьяное вождение. Чтобы мужчина больше не совершал такого, завели уголовное дело.

Ранее в донской столице начали уголовное разбирательство после наезда электросамоката на 2-летнего ребенка. Маленького мальчика на Пушкинской сбил 28-летний мужчина.

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