В донской столице будут введены ограничения для электросамокатов

В Ростове введут ограничения для электросамокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к властям с просьбой принять меры для минимизации проблем и неудобств, которые приносят пользователи электросамокатов. Они создают проблемы для других участников движения. Об этом глава региона заявил в четверг, 12 августа, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Он дал несколько поручений представителям администрации донской столицы. Сотрудникам городской мэрии предстоит установить правила размещения пунктов проката электросамокатов. А также будут обозначены зоны, в границах которых проезд будет запрещен. Еще на некоторых участках будут ограничивать скорость движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове введут правила для движения электросамокатов.

Вождение этого вида транспорта уже неоднократно привело к травмоопасным ситуациям.