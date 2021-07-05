В Ростове введут правила для движения электросамокатов

В Ростове установят правила движения электросамокатов. Фото: администрация Ростова

В Ростове приняли решение установить правила движения для электросамокатов. Об этом шла речь на рабочем совещании в городской администрации.

В мэрии отметили,что вопрос об аренде самокатов в Ростове стоит довольно остро. Их неосторожное вождение уже нередко приводило к травматичным ситуациям. В совещании приняли участие первый заместитель главы Администрации города Юрий Овчинников, представители городской прокуратуры и следственного комитета, управления ГИБДД, а также руководители профильных Департаментов, а также предприниматели.

По итогам совещания было принято решение заключить соглашение с операторами, предоставляющими аренду самокатов, соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов на территории города и установлении ответственности за их нарушение. Кроме того, возникла потребность и в развитии инфраструктуры, а именно в оборудовании велосипедных и велопешеходных дорожек.

- Кроме того, на территории города будут определены зоны запрета на движение электросамокатов, зоны снижения скорости , а также зоны, где запрещено парковать самокаты, - говорится в тексте сообщения.

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